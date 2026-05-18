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Moutet si abbassa i pantaloni e resta in mutande sul campo di Amburgo: una reazione incomprensibile

Corentin Moutet perde ancora una volta il controllo su un campo da tennis. Il giocatore francese si è calato i pantaloni durante la partita con Davidovich ad Amburgo.
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A cura di Alessio Morra
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Corentin Moutet ad Amburgo è tornato sé stesso, o meglio ha espresso una parte di sé stesso, quella che gli aveva dato notorietà planetaria anche quando non era un tennista di buon livello. Durante la partita di primo turno con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina il francese nervoso dopo un errore si è calato i pantaloni rimanendo in mutande. Non una bella immagine. Il transalpino è stato sconfitto poi con il punteggio di 6-4 6-4.

Moutet resta in mutande ad Amburgo

Chissà se Moutet ripete come un mantra la famosa frase "Parlate pure male di me, purché ne parliate". Perché di lui si parla sempre tanto. La partita con Davidovich non era delle più semplici, per giunta come primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Durante l'incontro, sin da subito, ha mostrato un certo nervosismo. Proteste di varia natura, gesti di rabbia, che si è manifestata già durante il primo set. Una partita complicata con 14 palla break avute e nemmeno una trasformata. Insomma, tutto da cancellare. A metà del set Moutet è rimasto letteralmente in mutande, tra lo stupore degli spettatori. Il tennista si è calato i pantaloni improvvisamente.

Il francese è stato sconfitto in due set da Davidovich Fokina all’ATP 500 di Amburgo.
Il francese è stato sconfitto in due set da Davidovich Fokina all’ATP 500 di Amburgo.

Poi perde con Davidovich e ora ‘attende' una multa

Un gesto, il suo, che probabilmente non si era mai visto su un campo da tennis. Moutet, ovviamente, non è riuscito a raddrizzare la partita dopo quell'abbassamento dei pantaloni ed ha finito per perdere con Davidovich, che ora affronterà l'australiano de Minaur, vincitore su Cerundolo. Probabile che l'ATP finisca per multare il giocatore francese, che non si presenta nel migliore al Roland Garros, che prenderà il via la prossima settimana.

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