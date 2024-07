video suggerito

Zirkzee al Manchester United, raggiunto l’accordo totale: perché il Milan non l’ha più preso Il Manchester United ha chiuso con successo la trattativa con il Bologna per Zirkzee anche se non verserà la clausola. Alla fine no andrà al Milan, fermato da un ostacolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Joshua Zirkzee è pronto a volare in Premier League per indossare la maglia del Manchester United. L'attaccante era finito nel mirino del Milan, ma i rossoneri poi hanno cambiato idea virando su altri profili: la situazione ha liberato il campo per gli inglesi che alla fine hanno avuto la meglio chiudendo con successo la trattativa con il Bologna.

Perché Zirkzee non è andato al Milan

Sembrava tutto perfetto, pronto per essere incastrato. Dopo l'addio di Giroud il Milan era alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Fonseca nella prossima stagione e la scelta era ricaduta sull'olandese, una delle grandi sorprese dell'ultimo campionato. Con il Bologna si è messo in mostra, ha conquistato l'accesso alla Champions League e anche il cuore di diverse squadre.

I discorsi con i rossoneri erano avviati ma alla fine l'affare ha subito una brusca frenata. Perché Zirkzee non è andato al Milan? Il problema gira tutto attorno alle commissioni richieste dalle agenti, circa 10 milioni di euro da versare oltre ai 40 previsti dalla clausola rescissoria prevista nel suo contratto. La somma era piuttosto elevata e per questo motivo il Milan ha scelto di farsi da parte e valutare nuovi profili.

Il Manchester United non pagherà la clausola

Ora Zirkzee è pronto a vestire la maglia del Manchester United. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano gli inglesi non pagheranno i 40 milioni di euro previsti dalla clausola: il Bologna percepirà una somma leggermente superiore con modalità di pagamento differenti, come stabilito dalla trattativa portata avanti dai due club.

In ogni caso è stato trovato l'accordo totale con l'attaccante che firmerà un accordo di cinque anni con opzione per trasferirsi immediatamente in Premier League e cominciare la sua nuova avventura.