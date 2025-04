Hummels annuncia l’addio al calcio dopo la Roma: si ritirerà alla fine di questa stagione

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Mats Hummels non continuerà la sua avventura con la Roma: il difensore si ritirerà dal calcio alla fine di questa stagione, come annunciato da lui stesso in un toccante video postato sui social in cui ripercorre tutti i momenti più importanti della sua carriera. L'esperienza in giallorosso sarà l'ultima della sua vita da calciatore che si concluderà a 36 anni, prima di prendere nuove svolte per il futuro.

Fino a qui le sue intenzioni per il prossimo anno erano rimaste un mistero e nessuno sapeva se avrebbe rinnovato il suo contratto con la Roma che lo ha ingaggiato nello scorso calciomercato estivo. La scintilla con la nuova squadra non è mai scoccata e spesso il tedesco è stato al centro della polemica per lo scarso minutaggio e per i post social che hanno fatto discutere. La decisione sembrava quasi inevitabile viste le difficoltà che ha vissuto negli ultimi mesi e che lo hanno portato a giocare pochissimo.

L'addio al calcio di Hummels

La decisione era nell'aria ormai da alcune settimane e soltanto oggi il tedesco ha fatto un annuncio ufficiale parlando in prima persona attraverso ai tifosi in un lungo video. Ha ripercorso tutti i momenti più importanti, da quando era bambino alle avventure con Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Roma, oltre che con la nazionale tedesca di cui è stato un pilastro per oltre 13 anni. Hummels darà l'addio al calcio professionistico alla fine di questa stagione, vissuta fra tanti alti e bassi con la maglia dei giallorossi che non gli ha regalato tantissime soddisfazioni.

In estate il difensore si era trasferito in Italia, l'unico campionato in cui ha giocato oltre a quello tedesco, dopo aver perso la finale di Champions League con il Borussia Dortmund ma non è diventato subito centrale nel progetto. Soltanto con l'arrivo in panchina di Ranieri ha trovato più minuti, ma comunque la sua esperienza in giallorosso non è mai decollata. Per questo alla fine della stagione dirà addio al calcio: "Sto combattendo con le mie emozioni. Ora è arrivato quel momento che nessun calciatore può evitare. Dopo più di 18 anni e così tante cose che il calcio mi ha dato, ho deciso che quest'estate chiuderò la mia carriera".