Il Manchester United ferma la partita per far mangiare i giocatori: interrompono il digiuno La partita tra Real Sociedad e Manchester United è stata interrotta per qualche minuto per permettere ad Aguerd e Mazraoui di mangiare: entrambi celebrano il Ramadan.

A cura di Ada Cotugno

Al 20′ Manchester Untied e Real Sociedad hanno interrotto improvvisamente la partita: non c'era nessun infortunio e neanche nessun controllo al VAR, dato che si trattava di una pausa concordata per permettere ad Aguerd e Mazraoui di interrompere il loro digiuno. Entrambi i giocatori celebrano il Ramadan ed erano scesi in campo a stomaco vuoto, dato che non possono mangiare prima del calar del sole.

Per questo motivo per permettergli di idratarsi e mangiare qualcosa le due squadre hanno deciso di fermare la partita per qualche minuto, in una sorta di cooling break che gli ha permesso di recuperare un po' di energie prima di tornare in campo assieme a tutti gli altri. Un gesto che non è inusuale sui campi da calcio, ma che è a discrezione delle squadre partecipanti alle diverse competizioni.

Aguerd e Mazraoui rompono il digiuno del Ramadan in campo

In questo periodo i due giocatori marocchini sono di fede musulmana e rispettano il mese sacro del digiuno: possono mangiare soltanto al calar del sole e per questo sono scesi in campo a stomaco vuoto, contrariamente a tutti gli altri giocatori che invece avevano rispettato la solita routine. Per questo motivo Manchester United e Real Sociedad hanno concordato una pausa per consentire a Mazraoui e Aguerd di idratarsi e mangiare qualcosa.

La partita è cominciata alle 18:45 e 20 minuti più tardi, al calar della sera, tutti i giocatori si sono avvicinati alle rispettive panchine per fare qualche minuto di pausa e schiarirsi le idee. Nel frattempo i due marocchini ne hanno approfittato per bere qualcosa, assumere dei gel e mangiare una banana, un gesto che è stato notato e apprezzato da tanti tifosi: probabilmente vedremo altri gesti del genere nei prossimi giorni, dato che il Ramadan è cominciato lo scorso 28 febbraio e finirà il 30 marzo.