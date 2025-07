Tuanzebe denuncia il Manchester United per negligenza medica per i suoi infortuni: cosa è successo

Tuanzebe ha deciso di presentare un ricorso legale all’Alta Corte contro il Manchester United per come sono stati gestiti i suoi infortuni: denuncia cure superficiali ed errate.

Axel Tuanzebe ha lasciato il Manchester United due anni fa ma i suoi rapporti con il club sono ancora accesi e molto tesi. Il giocatore ha denunciato il club inglese per "negligenza clinica", sostenendo di aver ricevuto consigli medici errati o approssimativi per curare i numerosi infortuni che ha avuto negli ultimi anni della sua carriera. I problemi fisici lo perseguitano da ormai diverso tempo, ma il nazionale congolese ha puntato il dito contro lo staff medico dei Red Devils con il supporto dei suoi legali.

Secondo quanto riportato dal Telegraph Tuanzebe recrimina il fatto di aver ricevuto dei consigli medici superficiali o addirittura errati e per questo ha deciso di presentare un ricorso legale all'Alta Corte. I suoi legali al momento ha deciso di non esprimersi, ma sotto la lente di ingrandimento son finiti i numerosi infortuni che ha subito durante il suo periodo allo United e che hanno condizionato la sua carriera.

Perché Tuanzebe ha denunciato lo United

Due anni fa, alla naturale scadenza del suo contratto, il difensore ha deciso di salutare la squadra dove è cresciuto. È arrivato ai Red Devils quando aveva 8 anni, ha vissuto lì tutta la trafila fino alla prima squadra e poi ha cominciato una girandola di prestiti che lo hanno portato due volte all'Aston Villa e una al Napoli, nel gennaio 2022 sotto la gestione di Spalletti. Tuanzebe non ha lasciato nessun segno in Italia e alla fine ha deciso di ripartire dal Burnely, ma prima ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il giocatore ha deciso di denunciare il Manchester United per "negligenza clinica" legata ai "consigli medici" che gli sono stati forniti per curare i suoi infortuni. Ne ha subiti tanti nel corso della sua permanenza a Old Trafford e secondo la sua visione non sarebbe stato curato a dovere: ha puntato il dito contro chi lo ha trattato in quel periodo, considerando la sua gestione piuttosto approssimativa.