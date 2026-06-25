Il Ct Clarke non crede alla Scozia come migliore terza: “Torneremo a casa”. E abbandona l’intervista

Il Ct della Scozia, Steve Clarke, non crede alla possibilità di rientrare come migliore terza. E a precisa domanda abbandona l’intervista: “Non ci penso nemmeno”.

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La Scozia si dispera ma non è ancora matematicamente eliminata. La qualificazione ai sedicesimi però è appesa a un filo. La nazionale del Ct Steve Clarke ha perso l'ultima sfida della fase a gironi 3-0 contro il Brasile chiudendo il Gruppo C al terzo posto. La classifica dice 3 punti totali e una differenza reti pari a -3. Per qualificarsi come una delle 8 migliori terze, la Scozia dovrà sperare in un incrocio favorevole dei risultati che matureranno dagli altri gironi. Le speranze di accedere al turno successivo però sono davvero pochissime.

Ma fin quando non c'è ancora una situazione definitiva la Scozia chiaramente ci crede. Meno il suo Ct, lo stesso Steve Clarke, il quale poco dopo il triplice fischio della sfida contro il Brasile è sembrato a dir poco convinto di essere eliminato. Nel corso dell'intervista fatta in campo, quando è stato chiesto a Clarke in che modo la Scozia dovrà aspettare l'esito dei risultati e capire se rientrerà tra le migliori terze, lui ha risposto bruscamente: "Non ci penso nemmeno. Mi dispiace, non ci penso nemmeno". E abbandona l'intervista in diretta.

La sua reazione a caldo sembrava essere conseguenza proprio del netto risultato maturato in campo. Di certo Clarke non aveva alcuna voglia di parlare. E per questo nella successiva conferenza stampa, gli è stata posta la stessa domanda, ma Clarke anche in questo caso a sorpresa ha confermato il suo pensiero. Interrogato dalla stampa sulla possibilità che la Scozia venisse eliminata prematuramente, Clarke ha risposto: "Sì, certo. Penso che torneremo a casa". Frasi che hanno fatto infuriare il popolo scozzese che al contrario voleva che il proprio commissario tecnico caricasse a mille i propri giocatori preparando i sedicesimi pur non sapendo se la Scozia potrà giocarli oppure no.

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Se i risultati delle altre partite dovessero essere favorevoli alla Scozia, sarebbe la prima volta nella storia dei Mondiali che la Scozia raggiunge la fase a eliminazione diretta. Prima di questa coppa del mondo, gli scozzesi erano stati eliminati al primo turno in tutte e otto le occasioni precedenti. Il turno dei sedicesimi di finale inizia domenica alle 20:00 e si conclude il 4 luglio. Da capire dunque cosa accadrà ma nel frattempo l'atteggiamento di Clarke ha fatto infuriare i tifosi i quali pretendono dal proprio Ct una professionalità tale da consentirgli di lavorare già da oggi su una partita che potrebbe anche non giocare mai.