La Corea delude ai Mondiali, il CT Hong spiazzato da una domanda: “Avete avuto un’intossicazione?”

La Corea del Sud chiude la fase a gironi dei Mondiali con una brutta sconfitta e il CT Hong Myung-bo viene incalzato in conferenza: la domanda sull’intossicazione fa discutere.

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La Corea del Sud dovrà incrociare le dita e sperare di arrivare ai sedicesimi di finale dei Mondiali nel gruppo delle otto migliori terze classificate. Incredibilmente gli asiatici hanno sprecato l'occasione di qualificarsi tramite il secondo posto dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sudafrica che li ha superati guadagnandosi l'accesso diretto alla fase a eliminazione diretta. È la seconda sconfitta dopo quella contro il Messico, ma questa volta la nazionale è apparsa irriconoscibile tanto da portare il commissario tecnico Hong Myung-bo prendersi tutte le responsabilità davanti a giornalisti e tifosi.

Ma durante la conferenza stampa non sono stati molto clementi con lui, tanto da lanciargli una frecciatina abbastanza maliziosa per sottolineare la scarsa prestazione della squadra. Un giornalista gli ha chiesto se i giocatori fossero intossicati o se avessero avuto altri problemi di salute perché sono apparsi irriconoscibili in campo: avevano il destino nelle loro mani perché con una vittoria o un pareggio si sarebbero qualificati, invece hanno perso scatenando le polemiche.

Il CT della Corea sotto accusa ai Mondiali

Hong Myung-bo non gode di buona stima in patria e la sconfitta contro il Sudafrica non ha fatto altro che accentuare i malumori. I tifosi si erano già lamentati della scelta di tenere Son in panchina e non farlo giocare dall'inizio, ma dopo la sconfitta le polemiche si sono accentuate: gli viene imputato di aver sprecato la generazione d'oro della Corea del Sud, ma qualche giornalista ha calcato la mano facendogli una domanda piuttosto umiliante nel corso della conferenza stampa. La frecciatina sarcastica ha fatto il giro del web: "C'è stato un episodio di intossicazione alimentare prima della partita o qualche altro fattore?".

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Un modo sicuramente poco carino per sottolineare che i giocatori erano irriconoscibili, come se fossero indeboliti da qualche malanno fisico. Il commissario tecnico non ha raccolto la provocazione ma ha spiegato molto imbarazzato che non c'è stato alcun problema all'interno della squadra: "Non c'è stato assolutamente alcun problema di questo tipo all'interno della squadra. Non voglio attribuire la colpa a cose del genere. È vero che abbiamo giocato la nostra peggiore partita tra le tre disputate ai Mondiali". Il caldo potrebbe aver influito in maniera importante, ma non basta a giustificare una partita pessima in cui niente è andato nel verso giusto.