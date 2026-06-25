Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Ecuador-Germania in chiaro, di notte l’Olanda

Stasera ai Mondiali scende in campo la Germania contro l’Ecuador, partita in chiaro su Rai 1. Nella notte quattro partite, comprese quelle di Olanda e Stati Uniti.

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Oggi, giovedì 25 giugno, si chiudono altri tre raggruppamenti dei Mondiali 2026. Programma ricco con la bellezza di sei partite, diluite in tre fasce orarie differenti. Si comincia alle 22 ora italiana con gli incontri che chiudono il Gruppo E, quello che è stato già vinto dalla Germania. La squadra di Nagelsmann scenderà in campo contro l'Ecuador, che se non vince torna a casa. Diretta in chiaro, su Rai 1. In contemporanea c'è Costa d'Avorio-Curacao, in palio c'è la qualificazione ai sedicesimi. All'1 invece termina il Gruppo F con Tunisia-Olanda, una sfida che promette tanti gol, e Giappone-Svezia, che si giocano la qualificazione. Nel cuore della notte italiana, non prima delle 4, il Gruppo D chiude i battenti con Stati Uniti-Turchia, con il canto del cigno in questo Mondiale per Montella, e Australia-Paraguay. Tutte le partite saranno visibili su DAZN, solo la sfida della Germania sarà gratis su Rai 1.

Le partite di giovedì 25 giugno: il programma completo

Alle ore 22 il momento sarà catartico. Perché Curacao e Costa d'Avorio si sfidano sapendo che vincendo avrebbero la possibilità di qualificarsi per la prima volta alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Agli ivoriani anche un pareggio potrebbe bastare. In contemporanea, anche in diretta su Rai 1, ci sarà Germania-Ecuador, con i sudamericani che rischiano di essere la grande delusione di questo Mondiale. Germania già certa della qualificazione e anche del primo posto e potrebbe per questo effettuare un po' di turnover.

All'1 si disputano Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. L'Olanda vincendo si qualifica con il primo posto, la Tunisia, al netto del cambio di allenatore è fuori. In contemporanea c'è Giappone-Svezia, che potrebbero passare entrambe, una da seconda e l'altra da ripescata. Mentre alle 4 si chiude il girone dei padroni di casa, gli americani, che ospitano la Turchia, già esclusa dal torneo dopo due sconfitte. In contemporanea c'è Australia-Paraguay, con un pari sono entrambe a bordo dei sedicesimi, e c'è già chi paventa qualcosa di anomalo.

Orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Il calendario e la programmazione delle partite del 25 giugno trasmesse in diretta TV su DAZN e sulla Rai:

Giovedì 25 giugno

22:00 – Curacao-Costa d’Avorio: DAZN

22:00 – Ecuador-Germania: Rai e DAZN

dopo la mezzanotte

1:00 – Tunisia-Olanda: DAZN

1:00 – Giappone-Svezia: DAZN

4:00 – Turchia-Stati Uniti: DAZN

4:00 – Paraguay-Australia: DAZN