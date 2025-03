video suggerito

Zirkzee tagliato fuori dall'Olanda, per Koeman non merita la convocazione: "Non è abbastanza bravo" Zirkzee è stato tagliato fuori dalle convocazioni dell'Olanda dopo il periodo negativo con il Manchester United: "Penso che la scelta debba essere meritata e credo che lui non se lo meriti ora"

A cura di Ada Cotugno

La stagione di Joshua Zirkzee non ha convinto nessuno, neanche il commissario tecnico dell'Olanda che ha deciso di non convocarlo per i prossimi impegni della nazionale: Ronald Koeman è stato piuttosto netto quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sull'attaccante del Manchester United, entrato in un periodo molto negativo da quando ha lasciato il Bologna per approdare in Premier League. Non segna più con la stessa continuità e spesso ha dovuto gestire enormi problemi con la squadra e l'allenatore che non sempre ha contato su di lui, finendo al centro della polemica.

E ovviamente il suo campionato si riflette anche con le opportunità per la nazionale che nel corso della prossima sosta sarà impegnata nei quarti di finale della Nations League contro la Spagna. Saranno due partite delicatissime in cui l'attaccante non ci sarà, come annunciato dal CT che ha scelto di rinunciare a lui perché non lo ritiene abbastanza pronto. Senza giri di parole Koeman ha parlato chiaramente della situazione del giovane calciatore che dovrà essere bravo a riprendersi nei prossimi mesi per non cadere nel baratro.

Zirkzee fatto fuori dall'Olanda, secondo Koeman non è pronto

Nell'ultima stagione al Bologna, la migliore della sua carriera fin qui, si era discusso a lungo anche della sua centralità nel progetto dell'Olanda che ora non gli appartiene più. Al Manchester United ha dilapidato tutte le occasioni, finendo fuori dai convocati di Koeman che in conferenza stampa è stato molto netto: "Non era nella selezione preliminare perché non penso che sia abbastanza bravo al momento". Una sentenza dura da digerire, ma prevedibile visto l'andamento altalenante della sua stagione.

La considerazione del CT al momento è del tutto negativa, nonostante in attacco ci sarebbe bisogno di qualche rinforzo in più per rinfoltire il reparto. Non è una questione di forma fisica ma di qualità, quella che Zirzkee ha fatto fatica a mostrare negli ultimi mesi: "Penso che la scelta debba essere meritata e credo che lui non se lo meriti ora, ma potrebbe succedere di nuovo in un altro periodo". La porta per il futuro resta sempre aperta, ma per conquistare una convocazione dovrà alzare molto di più l'asticella.