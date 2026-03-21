Chivu risponde a Conte: “Il calcio è pressione. Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue”

Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Inter contro la Fiorentina e ha risposto a Conte: “Il calcio è pressione. Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue”.

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina e ha risposto alle parole di Antonio Conte, che dopo la vittoria del Napoli a Cagliari aveva parlato di ‘pressione' nei confronti dei nerazzurri in vetta alla classifica: "Pressione? Per noi ci sono in ballo 27 punti, tutto è possibile. Noi pensiamo a essere competitivi. Abbiamo un vantaggio che può essere tanto o poco, dobbiamo continuare a pensare solo a noi stessi. Conte ha parlato di pressione? Il calcio è pressione, nessuno ha mai escluso le squadre che inseguono".

L'allenatore della capolista ha aggiunto: "È una cosa fisiologica durante una stagione avere momenti meno brillanti del solito. Bisogna anche guardare a quello che si è ottenuto. Tutto è ancora possibile, siamo consapevoli delle ambizioni delle altre squadre e pensano anche loro di essere competitivi fino in fondo. Nessuno regala nulla, dobbiamo andare noi a prenderci tutto".

Chivu: "Perché il silenzio stampa e perché oggi parlo? È stata una decisione presa tutti insieme"

Chivu ha parlato anche del silenzio stampa della settimana scorsa dopo la partita contro l'Atalanta, arrivato dopo i discussi episodi arbitrali che avevano portato anche all'espulsione dello stesso allenatore nerazzurro: "È stata una decisione presa tutti insieme quella di non parlare per quello che era accaduto in campo. Preferisco parlare di calcio e non cercare alibi o scuse. Abbiamo fatto qualche errore contro l'Atalanta e mi riferisco a tecnica e tattica. Ci siamo chiesti dove fare meglio, non dobbiamo creare scuse o alibi e guardare gli errori degli altri, che tanto non possiamo controllare".

La squadra nerazzurra aveva scelto di non parlare dopo l'ultimo match di campionato in aperta protesta con le decisioni arbitrali che, secondo i vertici del club, avevano sfavorito l'Inter non solo contro l'Atalanta ma c'era anche il precedente del derby di pochi giorni prima.

Dopo l'assenza dai microfoni nel post-gara di San Siro, Chivu è tornato a parlare e ha lanciato messaggi chiari in vista del finale di stagione dell'Inter.