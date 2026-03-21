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Chivu risponde a Conte: “Il calcio è pressione. Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue”

Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Inter contro la Fiorentina e ha risposto a Conte: “Il calcio è pressione. Scudetto? Noi non abbiamo mai escluso chi insegue”.
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A cura di Vito Lamorte
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Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina e ha risposto alle parole di Antonio Conte, che dopo la vittoria del Napoli a Cagliari aveva parlato di ‘pressione' nei confronti dei nerazzurri in vetta alla classifica: "Pressione? Per noi ci sono in ballo 27 punti, tutto è possibile. Noi pensiamo a essere competitivi. Abbiamo un vantaggio che può essere tanto o poco, dobbiamo continuare a pensare solo a noi stessi. Conte ha parlato di pressione? Il calcio è pressione, nessuno ha mai escluso le squadre che inseguono".

L'allenatore della capolista ha aggiunto: "È una cosa fisiologica durante una stagione avere momenti meno brillanti del solito. Bisogna anche guardare a quello che si è ottenuto. Tutto è ancora possibile, siamo consapevoli delle ambizioni delle altre squadre e pensano anche loro di essere competitivi fino in fondo. Nessuno regala nulla, dobbiamo andare noi a prenderci tutto".

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Chivu: "Perché il silenzio stampa e perché oggi parlo? È stata una decisione presa tutti insieme"

Chivu ha parlato anche del silenzio stampa della settimana scorsa dopo la partita contro l'Atalanta, arrivato dopo i discussi episodi arbitrali che avevano portato anche all'espulsione dello stesso allenatore nerazzurro: "È stata una decisione presa tutti insieme quella di non parlare per quello che era accaduto in campo. Preferisco parlare di calcio e non cercare alibi o scuse. Abbiamo fatto qualche errore contro l'Atalanta e mi riferisco a tecnica e tattica. Ci siamo chiesti dove fare meglio, non dobbiamo creare scuse o alibi e guardare gli errori degli altri, che tanto non possiamo controllare".

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La squadra nerazzurra aveva scelto di non parlare dopo l'ultimo match di campionato in aperta protesta con le decisioni arbitrali che, secondo i vertici del club, avevano sfavorito l'Inter non solo contro l'Atalanta ma c'era anche il precedente del derby di pochi giorni prima.

Dopo l'assenza dai microfoni nel post-gara di San Siro, Chivu è tornato a parlare e ha lanciato messaggi chiari in vista del finale di stagione dell'Inter.

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