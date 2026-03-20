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Conte lancia il guanto di sfida in diretta tv: “Abbiamo messo un po’ di pressione all’Inter”

Al tecnico chiedono se il Napoli può ancora competere per lo scudetto, lui non si tira indietro e rilancia: “Obiettivo Champions ma nessuno ci deve impedire di guadare anche a chi è davanti a noi”.
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A cura di Maurizio De Santis
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La vittoria a Cagliari ha spinto il Napoli al secondo posto, a +2 sul Milan e a -6 dall'Inter (nell'attesa delle prossime gare della 30ª giornata). Antonio Conte prende i punti e scappa verso la Champions League (che è l'obiettivo primario dei partenopei) ma in diretta tv non si tira indietro quando gli chiedono se la sua squadra – adesso che ha recuperato un bel po' di calciatori, su tutti De Bruyne apparso in palla – può ancora competere per lo scudetto."Nessuno ci deve impedire di guadare anche a chi è davanti a noi – le parole del tecnico salentino a DAZN -. Oggi abbiamo messo un po' di pressione…".

Dove può arrivare il Napoli, Conte non si tira indietro

L'anticipo di campionato in Sardegna ha regalato agli azzurri la quarta vittoria consecutiva. Un successo importante anzitutto perché permette di restare lassù, tra le prime quattro. Tocca agli altri che sono alle spalle (il Como, la Juve e la Roma) inseguire per stare dietro e duellare per chiudere sul podio allargato per la Coppa. Poi, come si dice… l'appetito vien mangiando. E Conte ha sempre fame.

Ecco perché quando da studio gli viene posta l'osservazione "se il Napoli chiude a 86 facendo 24 punti, c'è una percentuale per vincere il campionato?" lui replica con molta lucidità. "Quello che dobbiamo fare adesso è andare in Champions, una cosa che non era certo scontata per tutto quello che abbiamo passato. Non dimentichiamoci quanto ci è successo in questi sette mesi… noi siamo stati bravi a restare lassù e adesso ai ragazzi dico sì, facciamo attenzione a non fare battute a vuoto, ma al tempo stesso guardiamoci anche davanti".

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La pecca degli azzurri: "Siamo stati un po' sporchi"

Conte non usa giri di parole quando deve commentare la prestazione del Napoli. Una pecca c'è stata: "Siamo stati un po’ sporchi, potevamo gestire meglio la partita e anche in fase di costruzione non siamo stati perfetti. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol perché in partite del genere poi alla fine può succedere di tutto e torni a casa beffato nonostante tu abbia dominato". Poi prevale il pragmatismo: "Intanto, portiamo altri tre punti per la zona Champions. Inoltre credo che sia stato molto importante per noi anche non aver preso gol… visto che nelle ultime undici partite ne abbiamo sempre subiti. Ai ragazzi dico sempre: si attacca in undici e si difende tutti assieme. Ero stato molto chiaro con loro sull'importanza della partita".

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