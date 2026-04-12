Chivu risponde a Diletta Leotta sul sondaggio Scudetto: “Faccio come i colleghi, guardo la Champions”

L’Inter vince e va in fuga per lo Scudetto. Chivu fa ironia a DAZN: la frecciatina ad Allegri e Conte e l’analisi della rimonta sul Como.

L'Inter vincendo a Como ha portato a 9 i punti di vantaggio sul Napoli avvicinandosi ulteriormente allo Scudetto. Per Cristian Chivu però non è ancora il momento di lasciarsi andare anche nelle dichiarazioni e lo ha dimostrato subito dopo il bel successo in rimonta intervenendo a DAZN. Quando la padrona di casa Diletta Leotta gli ha presentato un sondaggio tra i tifosi, l'allenatore nerazzurro ha ironicamente fatto riferimento alle dichiarazioni di quelli che sono stati i suoi principali rivali, ovvero Allegri e Conte.

Chivu e la battuta per Conte e Allegri

La presentatrice nel post-partita ha riportato a Chivu "l'umore dei tifosi": "Il 77% pensa che con questa vittoria la lotta scudetto sia chiusa, il 23% no. Cosa si sente di dire?". Con un sorriso sulle labbra, e in modo un po' provocatorio il mister rumeno ha risposto: "Faccio come i miei colleghi quando parlano di Champions League: diciamo che siamo contenti di avvicinarci all’obiettivo Champions". Insomma una risposta per cercare di unire come si suol dire l'utile al dilettevole.

Da una parte infatti c'è la necessità di non abbassare la guardia e dall'altra anche la soddisfazione di mandare un messaggio alle altre concorrenti che si erano un po' nascosti, senza fare riferimento alla possibilità di rimontare l'Inter ma solo con riferimento alla lotta Champions.

La soddisfazione di Chivu a sette giornate dal termine della Serie A

Quello che è certo è che Cristian Chivu non può che essere soddisfatto per il match vinto dall'Inter con un secondo tempo di spessore dopo il doppio svantaggio: "Affrontavamo una squadra che lotta per un obiettivo importante e lo ha dimostrato nel primo tempo, con mobilità, velocità e pressione intensa. Facevamo fatica a trovare le uscite ed eravamo anche un po’ molli in fase difensiva. Poi siamo andati sotto di due gol, ma abbiamo reagito subito, trovando una rete importante che ci ha dato fiducia. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, alzando i giri, tirando fuori il carattere. Alla fine ce l’abbiamo fatta, anche se non è stato semplice". Ed ecco la ricetta finale per arrivare al traguardo: "È una vittoria di grande maturità. Bisogna capire i momenti, soprattutto a sette giornate dalla fine, e alzare le ambizioni".