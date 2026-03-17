Chi è El Aynaoui, il calciatore della Roma che ha subito una rapina a mano armata in casa

Notte di terrore per il calciatore della Roma, che ha subito una rapina nella sua abitazione. El Aynaoui, la madre, la compagna e il fratello della compagna sono stati chiusi in una stanza da una banda armata di pistole.

Il calciatore della Roma El Aynaoui ha vissuto momenti di terrore la scorsa notte. Il centrocampista marocchino ha ricevuto la visita di una banda di rapinatori che armati di pistola e a volto coperto hanno fatto irruzione nella casa, in zona Castel Fusano. I rapinatori hanno chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello della compagna poi hanno fatto razzia portando via gioielli, un Rolex e una serie di borse griffate.

La stagione di El Aynaoui con la Roma

Neil El Aynaoui è stato uno dei colpi del mercato estivo dei giallorossi. Giocava in Francia, figlio di un tennista top 20 un paio di decenni fa, è arrivato in punta di piedi. Non ha mai avuto il posto fisso con Gasperini, ma ha giocato comunque 18 partite in Serie A e complessivamente 26 con la maglia della Roma, un solo gol, realizzato in Europa League. In mezzo la partecipazione alla Coppa d'Africa con il Marocco, che lo scorso gennaio perse un'amarissima finale con il Senegal, una finale che giocò in casa.

El Aynaoui è arrivato secondo in Coppa d’Africa con il Marocco.

El Aynaoui e la sua famiglia chiusi in una stanza da una banda di ladri

Dunque momenti terribili per il giocatore giallorosso che mentre era nella sua abitazione ha vissuto momenti terrificanti. Alle 3 della scorsa notte, una banda di sei malviventi è entrata nella villa di Castel Fusano dopo aver distrutto una grata della finestra del salone. Armi in pugni e tanta ferocia. El Aynaoui, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna sono stati chiusi in una stanza, mentre i ladri portavano via gioielli dal valore di circa 10 mila euro, un Rolex e una serie di borse. La squadra mobile della polizia della Capitale sta indagando.