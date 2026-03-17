Banda armata nella villa di El Aynaoui: il giocatore della Roma minacciato con una pistola e rapinato

Sei persone armate hanno fatto irruzione nella notte nella villa del calciatore della Roma Neil El Aynaoui a Castel Fusano. Portati via gioielli, Rolex e borse firmate.

Una banda di sei persone armate è entrata questa notte in casa del calciatore della Roma Neil El Aynaoui. I rapinatori, sotto minaccia di una pistola, hanno chiuso il giocatore in una stanza con la madre, la compagna e il fratello con la fidanzata, dopodiché hanno svaligiato la casa, una villa nella zona di Castel Fusano a Roma. I ladri hanno portato via gioielli dal valore di 10mila euro, un Rolex e borse griffate. Sul posto la polizia, le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile.

Secondo le prime informazioni, a fare irruzione nella villa intorno alle 3.40 di notte sarebbe stato un gruppo composto da sei uomini armati, tutti vestiti di nero per essere meno riconoscibili. L'ipotesi più probabile è che si tratti di professionisti che hanno studiato il colpo nei minimi dettagli, e che sapessero perfettamente dove andare a colpire. I sei, per entrare in casa, hanno divelto la grata della finestra del salone, dopodiché hanno raggruppato tutte le persone presenti in quel momento nell'abitazione e le hanno chiuse in una stanza, in modo da poter agire indisturbati. Il totale del bottino non è stato ancora quantificato.

Sulla rapina indagano gli agenti della Squadra Mobile. Gli investigatori hanno ascoltato Neil El Aynaoui e i familiari che si trovavano con lui, in modo da acquisire elementi utili all'identificazione dei rapinatori. Saranno inoltre vagliate le immagini delle telecamere di sorveglianza per vedere se abbiano ripreso la banda, che è riuscita a darsi alla fuga subito dopo la rapina. Per il momento, nessuno dei componenti è stato rintracciato.

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Parlando con i giornalisti fuori dalla sua abitazione, El Aynaoui ha rassicurato sulle condizioni fisiche sue e dei familiari. "Se qualcuno ha avuto bisogno di andare in ospedale a causa del forte stress? No, stiamo tutti bene. Ci siamo spaventati, ma ora stiamo bene". Il calciatore si è poi recato a Trigoria per l'allenamento in vista della partita di Europa League con il Bologna.