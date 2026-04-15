Maxiblitz a Roma con 13 arresti: fra loro Raffaele Pernasetti della Banda della Magliana vicino ai Senese

A sinistra Pernasetti, a destra un’immagine del blitz di questa mattina.

Maxi blitz dei carabinieri a Roma questa mattina, mercoledì 15 aprile 2026. I militari hanno arrestato 13 persone accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.

Fra gli individui più noti arrestati oggi spiccano uno storico criminale del gruppo dei testaccini della Banda della Magliana, Raffaele Pernasetti (nella foto a destra, in apertura di articolo) vicino al clan Senese dagli anni Ottanta e uno dei mandanti dell'omicidio di Cristiano Molè per il quale, lo scorso sabato, sono state arrestate quattro persone. Sequestrati diversi quantitativi di droga e armi.

Il blitz dei carabinieri questa mattina a Roma su richiesta dell'Antimafia

Le operazioni sono iniziate stamattina presto. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma nel corso delle attività hanno eseguito un’ordinanza per la misura cautelare di 13 persone, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina. Come anticipato i tredici sono indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.

Arrestato Raffaele Pernasetti: storico criminale della Banda della Magliana vicino ai Senese

Fra le tredici persone arrestate il nome più di spicco è senza dubbio quello di Raffaele Pernasetti, considerato fra i più importanti esponenti della Banda della Magliana che, grazie agli accordi con il clan Senese e a una cosca di ‘ndrangheta, avrebbe continuato a svolgere le attività criminali nei quartieri romani di Trastevere e Testaccio, con propaggini anche alla Magliana e al Trullo, nelle vecchie zone in cui agiva insieme al gruppo criminale degli anni Ottanta.

I rapporti con il clan Senese risalirebbero, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, proprio a quell'epoca, una volta tornato in libertà dopo i primi arresti. Pernasetti è indiziato di aver avuto un ruolo nell'attività di spaccio di droga che, una volta a Roma, veniva smerciato nei quartieri Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma. Inoltre avrebbe massacrato di botte e minacciato con una pistola alla testa un meccanico per farsi consegnare una cifra di 8 mila euro. In mancanza dell'epilogo desiderato, avrebbe ordinato una spedizione punitiva a carico dell'uomo,gambizzato nel marzo del 2024 in via Pian delle Torri, nel quartiere Magliana.

I militari stavano indagando sul gruppo criminale e su Pernasetti da tempo, monitorando con telecamere nascoste e microspie ciò che succedeva nel ristorante di famiglia di Testaccio dove lo stesso Pernasetti ha lavorato per anni come cuoco.

Arrestato uno dei mandanti dell'omicidio di Cristiano Molè

Oltre a Pernasetti spunta un altro arresto, personaggio storico criminale del Trullo: si tratta di uno dei mandanti dell'omicidio di Cristiano Molè, crivellato di proiettili mentre si trovava a bordo della sua auto il 15 gennaio del 2024 a Corviale, con modalità idonee a evocare l'agire mafioso, già arrestato dai carabinieri. Lo scorso fine settimana erano state arrestate quattro persone, alcune di essere gli esecutori, altre i mandanti e non è escluso che l'arresto risalga proprio allo scorso fine settimana.