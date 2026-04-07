Auto, orologi di lusso e conti correnti per oltre 1 milione sequestrati: colpito il boss Angelo Senese

I carabinieri in azione il 5 dicembre 2025

Auto sportive, conti correnti, cassette di sicurezza e soprattutto orologi di lusso: beni per oltre un milione di euro sequestrati tra Roma e Frascati a quattro persone ritenute legate alla criminalità organizzata. Fra queste anche Angelo Senese, boss e fratello del più noto Michele, arrestato insieme ad altri tredici soggetti in un'operazione ad alto impatto del 5 dicembre 2025 e oggi detenuto.

‘Confisca allargata' contro Senese e altri tre

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un sequestro preventivo emesso d'urgenza per colpire i patrimoni accumulati illegalmente. Alla base del sequestro ci sono le indagini economico-finanziarie condotte dai militari, che hanno messo in luce una forte sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati — e dei loro familiari — e i redditi ufficialmente dichiarati. Un elemento che ha portato la Procura a intervenire con la cosiddetta ‘confisca allargata', uno strumento che consente di aggredire patrimoni ritenuti frutto di attività illecite anche in assenza di un collegamento diretto con uno specifico reato.

Oltre a Senese, il provvedimento riguarda soggetti già detenuti e considerati di grande rilievo negli ambienti criminali della Capitale. Si tratta degli sviluppi dell’inchiesta che lo scorso 5 dicembre aveva portato all’arresto di 14 persone accusate, a vario titolo, di reati gravi come tentato omicidio, traffico di droga, estorsioni e sequestri di persona aggravati dal metodo mafioso. Quel giorno in manette sono finiti anche Ettore Abramo detto Pluto, prima braccio destro di Fabrizio ‘Diabolik' Piscitelli; Girolamo Finizio; i fratelli Alvise e Leopoldo Cobianchi e il pugile Kevin Di Napoli.

Orologi di lusso, auto e cassette di sicurezza sequestrati

Nel dettaglio, sotto sequestro sono finiti tre auto e una moto, una ventina di orologi di lusso, diversi rapporti finanziari e due cassette di sicurezza. Durante le operazioni sono stati inoltre individuati altri beni: somme di denaro su conti correnti intestati alla moglie di uno degli indagati e sette orologi di pregio, per un valore complessivo di circa 150mila euro, custoditi in una cassetta di sicurezza. Tutti acquisti di lusso che sarebbero stati il frutto di traffico di droga, estorsioni, sequestri e altro ancora.