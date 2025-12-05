Maxiblitz antimafia a Roma con 14 arresti: dai tentati omicidi all’estorsione, colpo al clan Senese

I carabinieri nel blitz a Roma.

Maxi blitz all'alba di oggi, venerdì 5 dicembre 2025, a Roma dove sono state arrestate 14 persone, a vario titolo. A eseguire l'ordinanza su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma insieme ai colleghi dei reparti speciali e specializzati dell’Arma dei Carabinieri. Per le 14 persone arrestate, come emesso dal gip del Tribunale di Roma, è scattata la custodia cautelare in carcere, ma le perquisizioni sono ancora in corso alla ricerca di fonti di prova.

Sono gravemente indiziate, infatti, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. Colpo al clan Senese e, almeno in parte, anche a quello dei Di Lauro.

Le indagini dei carabinieri e della Dda a Roma

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, dietro il coordinamento della D.D.A. della Procura della Repubblica di Roma, a carico degli arrestati sono stati trovati gravi elementi indiziari che li ritengono responsabili di due tentati omicidi avvenuti a Roma e attività di spaccio di stupefacenti.

Fra i reati contestati nel corso delle indagini, anche un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere romano su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli, da parte di un malvivente romano. Mentre minacciava il gioielliere, l'uomo ha lasciato falsamente intendere di essere un emissario della famiglia Senese. A quel punto sarebbe scattata la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del più noto Michele, con conseguente richiesta "risarcitoria". Ultimo reato contestato, infine, anche il tentativo di sequestro di persona.

Articolo in aggiornamento