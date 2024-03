Spari in strada a Roma, uomo ferito alla Magliana: soccorso in codice rosso un 56enne Spari in strada questa mattina a Roma, in zona Magliana. Ferito un uomo di 56 anni trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Spari in strada in pieno giorno a Roma, nel quartiere della Magliana. A segnalare i colpi di arma da fuoco alcuni residenti che, verso le 9.30, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Dopo aver sentito gli spari, si sono affacciati dal balcone dell'abitazione e hanno notato un uomo sdraiato a terra, sull'asfalto. È successo in via Pian Due Torri, a circa un chilometro dal Parco del Tevere della Magliana.

L'allarme alle forze dell'ordine

La segnalazione è arrivata verso le 9.30 della mattina di oggi, lunedì 25 marzo 2024. A chiamare le forze dell'ordine i residenti della zona che, dopo aver sentito gli spari, si sono affacciati dal balcone degli appartamenti e hanno notato un uomo steso a terra, sull'asfalto. Così sono scattati i soccorsi: oltre agli agenti della polizia di zona, in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'esplosione anche i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo in ospedale.

L'arrivo dei soccorsi: chi è il 56enne ferito

Non appena arrivati in via Pian Due Torri gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso hanno trasportato l'uomo in ospedale. Non sono ancora state diffuse le sue generalità: sappiamo per il momento che è nato nel 1968. Raggiunto nel luogo della sparatoria, i medici lo hanno trovato ferito, ma ancora cosciente: come appreso da Fanpage.it, l'uomo sarebbe stato colpito ad una gamba, presumibilmente all'altezza del polpaccio.

Gli operatori lo hanno immediatamente trasportato nel vicino ospedale San Camillo, a circa tre chilometri di distanza, dove si trova ancora adesso in gravi condizioni ed è stato accolto in pronto soccorso con un codice rosso.

Le indagini in corso

Non appena arrivati sul posto, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato hanno subito aperto le indagini per cercare di chiarire chi possa aver sparato contro l'uomo e il movente del gesto. I poliziotti stanno cercando di raccogliere più informazioni possibili per cercare di fare chiarezza su quanto avvenuto questa mattina nel quartiere della Magliana.