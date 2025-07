Vigile urbano travolto da un’auto guidata da un 20enne: soccorso in codice rosso, è grave

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo viale dell'Oceano Atlantico nel quartiere Eur a Roma. A rimanere ferito è un sessantatreenne agente della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur. Un'auto lo ha investito mentre era in servizio e si stava occupando della chiusura e della gestione della viabilità di viale dell'Oceano Atlantico all'altezza dell'incrocio con viale Cesare Pavese.

Il sinistro risale alla mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, intorno alle ore 9.15. Il vigile urbano ha avuto bisogno di ricorre e cure mediche urgenti, soccorso con l'ambulanza è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San'Eugenio. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi, ha un trauma cranico e verrà sottoposto ad altri accertamenti.

Il vigile urbano soccorso in codice rosso ha un trauma cranico

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente l'agente stava gestendo il traffico quando, improvvisamente, un'auto lo ha investito per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Alla guida della macchina, una una Kia Venga, c'era un ventenne. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con l'ambulanza.

I sanitari hanno preso in carico il vigile urbano ferito e lo hanno trasportato in ospedale con codice rosso. Arrivato al pronto soccorso, hanno affidato il paziente, in gravi condizioni di salute, alle cure del caso. Nell'impatto con il veicolo ha riportato un trauma cranico.

L'automobilista sottoposto ai test tossicologici e alcolemici

L'automobilista è stato accompagnato al Campus biomedico per i test alcolemici e tossicologici, al vaglio eventuali responsabilità. Presenti sul luogo del sinistro i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.

Sull'espisodio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha sentito il Comandante della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis, per informarsi sulle condizioni dell’agente investito: "Esprimo la vicinanza dell'aministrazione comunale e la riconoscenza di tutta la città al corpo di polizia locale di Roma Capitale, oltre all’augurio di una pronta guarigione".