Crolla impalcatura con operai al lavoro in via dei Colli Portuensi: due feriti gravi

Un ponteggio è crollato in via dei Colli Portuensi, con sopra operai al lavoro sulla facciata di un palazzo. Due i feriti, trasportati in codice rosso al pronto soccorso.

Un'impalcatura in pezzi e due operai in ospedale. È il bilancio del crollo della struttura nel pomeriggio di oggi martedì 23 giugno in via dei Colli Portuensi, nella zona di Monteverde nuova a Roma, all'altezza dell'incrocio con via Luigi Arati. Al momento dell'incidente, sul ponteggio erano presenti dei lavoratori impegnati nel rifacimento della facciata di una palazzina di quattro piani. Da quello più alto sarebbe avvenuta la loro caduta: in due sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale capitolino San Camillo, dove sono stati trasportati in codice rosso. Uno di loro ha riportato una frattura alla clavicola.

Viabilità interrotta per più di un'ora in zona Monteverde nuova

In pochi minuti sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della stazione Monteverde, gli operatori sanitari dell'Ares 118 e i vigili del fuoco, per prestare soccorso alle persone coinvolte. Per più di un'ora la viabilità su quel tratto di strada è stata interrotta e l'area immediatamente transennata per permettere le operazioni di messa insicurezza. Al momento, la percorrenza è stata ripristinata e il traffico ha ripreso a circolare normalmente. Entrambi i lavoratori coinvolti nel crollo sarebbero coscienti e non rischierebbero di morire.

Le verifiche nel cantiere per determinare la dinamica del crollo

Dopo il trasporto dei feriti in ospedale, nel cantiere sono arrivati anche gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) — dell'Asl Roma tre, che insieme agli agenti della polizia hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella mattina un altro incidente per un operaio di Cassino

Giornata nera per i lavoratori del Lazio: all'alba di oggi un altro operaio è rimasto gravemente ferito, travolto da un carico di pannelli solari staccatosi da un carrello elevatore. Le conche di ancoraggio che assicuravano i moduli fotovoltaici al muletto avrebbero ceduto, facendoli crollare sull'uomo di 49 anni, originario di Cassino. La vittima era un dipendente di un'azienda del Frusinate specializzata nella realizzazione di impianti ad energia solare, impegnata in un cantiere a Campi Salentina, in provincia di Lecce. Per questo il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi del capoluogo pugliese.