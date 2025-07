Incidente in via delle Vigne Nuove, 29enne perde il controllo dell’auto: soccorso in codice rosso

Un 29enne è grave ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, rimasto ferito in un incidente ieri sera su via delle Vigne Nuove a Roma. Ha perso il controllo alla guida della sua auto.

Un incidente stradale è avvenuto in via delle Vigne Nuove a Roma. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, venerdì 11 luglio, nel quadrante Nord della Capitale. A rimanere ferito è un uomo di ventinove anni, che è dovuto ricorrere a cure mediche urgenti. Il personale sanitario lo ha trasportato al Policlinico Umberto I di Roma in codice rosso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono serie.

Perde il controllo dell'auto

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente il ventinovenne era al volante della sua auto, una Nissan Pixo, e stava percorrendo via delle Vigne Nuove. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, forse per un malore o un colpo di sonno, ha perso il controllo alla guida e ha sbandato. Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza.

I paramedici hanno preso in carico il ventinovenne ferito e lo hanno trasportato con codice rosso in ospedale. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono serie. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XV Cassia. Gli agenti hanno svolto i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta solo la macchina, dunque si tratterebbe di un incidente autonomo.

Grave incidente sulla Togliatti

Ieri sera c'è stato un altro grave incidente a Roma, tra viale Palmiro Togliatti e via degli Olivi in zona Centocelle. Un'auto in fase di sorpasso lungo la corsia degli autobus ha investito e ferito un uomo di trent'anni. Le persone che viaggiavano nella macchina all'inizio si sono fermate per prestargli soccorso, poi sono scappate facendo perdere le loro tracce. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che cercano l'auto pirata. L'uomo ferito è rimasto steso a terra in attesa dell'arrivo dell'ambulanza cosciente ma con una profonda ferita alla testa.