Grave incidente sulla Togliatti, 30enne investito fa un volo di 3 metri: auto pirata scappa

Incidente sulla Palmiro Togliatti a Centocelle, Roma. Il ferito ha una profonda ferita sulla testa, soccorritori sul posto. L’auto che lo ha investito non si è fermata.

Immagine di repertorio

Grave incidente nella tarda serata di oggi, venerdì 11 luglio, su via Palmiro Togliatti, all'incrocio con via degli Olivi, zona Centocelle a Roma. Un'automobile di grossa cilindrata, nera, stava superando un'altra vettura sulla corsia degli autobus e ha preso in pieno un ragazzo sui trent'anni. Il giovane ha fatto un volo di circa tre metri prima di cadere con violenza sull'asfalto. I ragazzi a bordo dell'automobile nera inizialmente si sono fermati, poi sono scappati.

Alcuni testimoni si sono fermati a prestare i primi soccorsi e hanno fotografato il numero di targa dei ‘pirati della strada'. Il ragazzo è rimasto steso a terra, incosciente ma vivo, con una profonda ferita sulla testa. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza.