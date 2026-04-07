roma
video suggerito
video suggerito

Ceprano, perde il controllo dello scooter e si schianta nella serata di Pasquetta: morto Luca Lottici

Incidente fatale nella sera di Pasquetta: inutili i soccorsi. Lottici, allenatore e tifoso del Frosinone, era molto conosciuto in Ciociaria. Indagini sulle cause.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Francesco Esposito
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un impatto violento, senza il coinvolgimento di altri veicoli, che ha trasformato la serata di Pasquetta in tragedia a Ceprano, in provincia di Frosino. Luca Lottici, 58 anni, ha perso la vita intorno alle 21.40 lungo via Ori Martin dopo aver perso il controllo del proprio scooter. Allenatore e grande appassionato di calcio, il funerale di Lottici si celebrerà nella mattina di mercoledì 8 aprile nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Ceprano.

L'incidente nella serata di Pasquetta

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il 58enne stava viaggiando a bordo di un MBK 250 quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato finendo contro un albero ai margini della strada. L’urto si è rivelato fatale. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma le condizioni erano troppo gravi e ogni tentativo si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Nel frattempo, i militari dell'Arma hanno messo in sicurezza l’area e avviato tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile malore, una distrazione o la presenza di un ostacolo sulla carreggiata. Al termine dei rilievi, lo scooter è stato sequestrato per consentire eventuali verifiche tecniche.

Leggi anche
Roma, 53enne con la moto si schianta contro un palo della luce a Tor Cervara: morto sul colpo

Chi è la vittima dell'incidente a Ceprano

La vittima, Luca Lottici, era originaria di Ceprano, con genitori di Cremona, ma residente nel vicino comune di Arce. Il cordoglio è arrivato anche dalla comunità calcistica della Ciociaria, dove Lottici era conosciuto per il suo passato da portiere ma anche per il suo lavoro di allenatore ed educatore con i giovanissimi. Il 59enne era anche un grande tifoso del Frosinone, tanto che la domenica di Pasqua era sugli spalti dello stadio Benito Stirpe per assistere alla vittoria dei gialloblu contro il Padova.

Frosinone
Incidenti stradali
Lazio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sofia Di Vico morta a Ostia, sequestrate cucina e pentole: indagini anche sui soccorsi
Il campeggio sapeva dell'allergia ai latticini
Il padre ha provato a salvarla con l'adrenalina
S'indaga per omicidio colposo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views