Ceprano, perde il controllo dello scooter e si schianta nella serata di Pasquetta: morto Luca Lottici

Incidente fatale nella sera di Pasquetta: inutili i soccorsi. Lottici, allenatore e tifoso del Frosinone, era molto conosciuto in Ciociaria. Indagini sulle cause.

Un impatto violento, senza il coinvolgimento di altri veicoli, che ha trasformato la serata di Pasquetta in tragedia a Ceprano, in provincia di Frosino. Luca Lottici, 58 anni, ha perso la vita intorno alle 21.40 lungo via Ori Martin dopo aver perso il controllo del proprio scooter. Allenatore e grande appassionato di calcio, il funerale di Lottici si celebrerà nella mattina di mercoledì 8 aprile nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Ceprano.

L'incidente nella serata di Pasquetta

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il 58enne stava viaggiando a bordo di un MBK 250 quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato finendo contro un albero ai margini della strada. L’urto si è rivelato fatale. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma le condizioni erano troppo gravi e ogni tentativo si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Nel frattempo, i militari dell'Arma hanno messo in sicurezza l’area e avviato tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile malore, una distrazione o la presenza di un ostacolo sulla carreggiata. Al termine dei rilievi, lo scooter è stato sequestrato per consentire eventuali verifiche tecniche.

Chi è la vittima dell'incidente a Ceprano

La vittima, Luca Lottici, era originaria di Ceprano, con genitori di Cremona, ma residente nel vicino comune di Arce. Il cordoglio è arrivato anche dalla comunità calcistica della Ciociaria, dove Lottici era conosciuto per il suo passato da portiere ma anche per il suo lavoro di allenatore ed educatore con i giovanissimi. Il 59enne era anche un grande tifoso del Frosinone, tanto che la domenica di Pasqua era sugli spalti dello stadio Benito Stirpe per assistere alla vittoria dei gialloblu contro il Padova.