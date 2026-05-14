Camion con i monitor della finale di Coppa Italia si schianta sull’A1: morto il conducente

Un tir, carico di monitor televisivi e di ritorno dall’Olimpico dopo Lazio-Inter, si è schiantato nella notte vicino Cassino. Grave il passeggero.

Un camion carico di monitor televisivi, di ritorno da Roma dopo la finale di Coppa Italia disputata ieri sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Inter, si è schiantato nella notte lungo l’autostrada A1. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 nel tratto compreso tra Villa Santa Lucia e l’uscita di Cassino, in direzione sud. Nell’impatto è morto il conducente, un uomo di 67 anni residente in provincia di Roma, mentre il passeggero è rimasto gravemente ferito.

Il tir tornava dallo Stadio Olimpico di Roma

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e gli operatori sanitari dell'Ares 118. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso autonomamente il controllo per cause ancora in corso di accertamento, andando a schiantarsi violentemente lungo la carreggiata. Il tir trasportava materiale tecnico e monitor utilizzati per allestimenti e grandi eventi. Da quanto emerge, il mezzo stava rientrando dopo aver lavorato all’Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia. L’impatto è stato devastante e per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Morto il conducente, grave il passeggero

Gravissime le condizioni del passeggero, soccorso inizialmente in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Nelle ore successive, vista la gravità delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, insieme ai vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il mezzo e liberare la carreggiata. Pesanti anche le conseguenze sulla viabilità notturna dell’autostrada, con rallentamenti e disagi durante le operazioni di soccorso e rimozione del camion incidentato.