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Camion con i monitor della finale di Coppa Italia si schianta sull’A1: morto il conducente

Un tir, carico di monitor televisivi e di ritorno dall’Olimpico dopo Lazio-Inter, si è schiantato nella notte vicino Cassino. Grave il passeggero.
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A cura di Francesco Esposito
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Un camion carico di monitor televisivi, di ritorno da Roma dopo la finale di Coppa Italia disputata ieri sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Inter, si è schiantato nella notte lungo l’autostrada A1. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 nel tratto compreso tra Villa Santa Lucia e l’uscita di Cassino, in direzione sud.  Nell’impatto è morto il conducente, un uomo di 67 anni residente in provincia di Roma, mentre il passeggero è rimasto gravemente ferito.

Il tir tornava dallo Stadio Olimpico di Roma

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e gli operatori sanitari dell'Ares 118. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso autonomamente il controllo per cause ancora in corso di accertamento, andando a schiantarsi violentemente lungo la carreggiata. Il tir trasportava materiale tecnico e monitor utilizzati per allestimenti e grandi eventi. Da quanto emerge, il mezzo stava rientrando dopo aver lavorato all’Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia. L’impatto è stato devastante e per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Morto il conducente, grave il passeggero

Gravissime le condizioni del passeggero, soccorso inizialmente in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Nelle ore successive, vista la gravità delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, insieme ai vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza il mezzo e liberare la carreggiata. Pesanti anche le conseguenze sulla viabilità notturna dell’autostrada, con rallentamenti e disagi durante le operazioni di soccorso e rimozione del camion incidentato.

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