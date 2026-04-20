Rapina Euroma2, irruzione in pieno giorno in gioielleria al centro commerciale: sfondano vetrine a picconate

Rapina in una gioielleria a Roma nel centro commerciale Euroma2: cinque banditi armati di picconi e fumogeni hanno svuotato le vetrine in soli due minuti in pieno giorno, terrorizzando i clienti. Caccia alla banda.

L’ingresso del centro commerciale Euroma2, al Torrino

Hanno sfondato a colpi di piccone le vetrine di una gioielleria e sono fuggiti con la refurtiva. È quanto successo alle 10 di questa mattina, lunedì 20 aprile, nel centro commerciale Euroma2, nel quartiere Torrino, nella zona sud della Capitale. Dalle prime testimonianze, a prendere di mira il negozio di preziosi sarebbero stati almeno in cinque. I rapinatori, incappucciati e armati, hanno agito con rapidità e precisione, prendendo brevemente in ostaggio clienti e personale all'interno dell'attività.

Nonostante l'allarme sia scattato subito, sono riusciti a scappare prima dell'arrivo della sicurezza e delle forze dell'ordine. Non sono ancora chiari la quantità e il valore dei gioielli sottratti dopo aver fatto a pezzi gli espositori. In queste ore la polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di vigilanza del complesso, alla ricerca di informazioni sull'arrivo degli autori del furto, sulla loro fuga e su eventuali complici che potrebbero averli aiutati a dileguarsi così in fretta.

Ad essere colti di sorpresa sono stati anche i primi avventori della giornata presenti in quel momento nella galleria commerciale, che hanno vissuto attimi di paura alla vista dei rapinatori vestiti di nero e con il volto nascosto. Tutto è successo in pochi minuti: quando i malviventi sono entrati in azione, subito dopo l'orario d'apertura, hanno puntato immediatamente alla gioielleria al primo piano.

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Una volta al suo interno, uno di loro ha puntato una pistola contro gli addetti alle vendite, mentre i complici facevano da copertura o infrangevano le vetrinette per sottrarre gioielli e orologi da infilare in dei borsoni. Poi il gruppo si è disperso utilizzando le uscite di sicurezza.