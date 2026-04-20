Rapina Euroma2, irruzione in pieno giorno in gioielleria al centro commerciale: sfondano vetrine a picconate
Hanno sfondato a colpi di piccone le vetrine di una gioielleria e sono fuggiti con la refurtiva. È quanto successo alle 10 di questa mattina, lunedì 20 aprile, nel centro commerciale Euroma2, nel quartiere Torrino, nella zona sud della Capitale. Dalle prime testimonianze, a prendere di mira il negozio di preziosi sarebbero stati almeno in cinque. I rapinatori, incappucciati e armati, hanno agito con rapidità e precisione, prendendo brevemente in ostaggio clienti e personale all'interno dell'attività.
Nonostante l'allarme sia scattato subito, sono riusciti a scappare prima dell'arrivo della sicurezza e delle forze dell'ordine. Non sono ancora chiari la quantità e il valore dei gioielli sottratti dopo aver fatto a pezzi gli espositori. In queste ore la polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di vigilanza del complesso, alla ricerca di informazioni sull'arrivo degli autori del furto, sulla loro fuga e su eventuali complici che potrebbero averli aiutati a dileguarsi così in fretta.
Ad essere colti di sorpresa sono stati anche i primi avventori della giornata presenti in quel momento nella galleria commerciale, che hanno vissuto attimi di paura alla vista dei rapinatori vestiti di nero e con il volto nascosto. Tutto è successo in pochi minuti: quando i malviventi sono entrati in azione, subito dopo l'orario d'apertura, hanno puntato immediatamente alla gioielleria al primo piano.
Una volta al suo interno, uno di loro ha puntato una pistola contro gli addetti alle vendite, mentre i complici facevano da copertura o infrangevano le vetrinette per sottrarre gioielli e orologi da infilare in dei borsoni. Poi il gruppo si è disperso utilizzando le uscite di sicurezza.