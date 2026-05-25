Maxi-operazione antidroga tra Ostia e Fiumicino: elicotteri e reparti speciali nelle piazze di spaccio

Oltre 100 militari in azione sul litorale romano con cani antidroga, Nas ed elicottero. Controlli nelle storiche piazze dello spaccio fra cui le ‘Case Rosse’.

I reparti speciali dei carabinieri in azione sul litorale

Oltre cento carabinieri, un elicottero che sorvola il litorale romano, unità cinofile e reparti speciali impegnati in perquisizioni e controlli nelle piazze di spaccio più note tra Ostia e Fiumicino. È il maxi-blitz scattato dalle prime ore della mattina di oggi, lunedì 25 maggio, nell’ambito di una vasta operazione straordinaria contro microcriminalità e traffico di droga coordinata dal Gruppo carabinieri di Ostia.

Blitz dei carabinieri in corso a Ostia e Fiumicino

L’operazione, predisposta in seguito alle indicazioni emerse durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, punta a colpire soprattutto le aree considerate più sensibili del litorale romano, molte delle quali finite negli ultimi mesi al centro di indagini e cronache giudiziarie.

Sul campo sono stati schierati più di cento militari, supportati dalle Aliquote di Primo Intervento, dalle Squadre Operative di Supporto, dai cani antidroga e da un elicottero del Nucleo carabinieri. Le operazioni si stanno concentrando in alcune delle storiche piazze di spaccio di Ostia, tra via Forni, piazza Lorenzo Gasparri, via Marino Fasan e via dell’Idroscalo.

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Controlli alle Case Rosse, presenti anche i Nas

Controlli e perquisizioni sono in corso anche a Fiumicino, in particolare nel complesso delle cosiddette ‘Case Rosse', tra via Tago, via Oder e via Vistola, area più volte indicata dagli investigatori come uno dei punti nevralgici dello spaccio sul litorale e già colpita da un'operazione della guardia di finanza la scorsa settimana.

Nel dispositivo sono coinvolti anche gli ispettori del Nas, impegnati in verifiche amministrative e controlli igienico-sanitari all’interno di locali pubblici e strutture ricettive della zona. L'operazione andrà avanti per tutta la giornata e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.