Bomba carta davanti il Lazio Store di Ostia: s’indaga sui boss della droga del litorale romano

Ieri sera intorno alle 22.30 è esplosa una bomba carta davanti il Lazio Store 1900 di via Carlo Bosio a Ostia. L'ordigno ha danneggiato la serranda del negozio, ma fortunatamente nessuna persone è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ostia che indagano sul caso. Al momento il responsabile non è stato ancora individuato.

A chiamare il 112 sono stati i residenti della zona, che dopo le 22 hanno avvertito un forte boato in strada. Preoccupati, hanno subito lanciato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Chi indaga, non esclude nessuna pista. Sono state acquisite le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di vedere se abbiano ripreso qualcosa di utile alle indagini.

Il fratello del proprietario del Lazio Store è stato coinvolto nel 2021 nell'indagine Alta Marea, un'operazione antidroga che ha sgominato una rete criminale attiva sul litorale romano. Si tratterebbe di Daniele Cossiga, ex titolare del bar ‘Grease' a Dragoncello, dove nel 2018 ci fu una sparatoria tra i clan Costagliola e Sanguedolce. Non si esclude che a pizzare l'ordigno sia stato qualche boss rivale di Cossiga: ogni pista è al vaglio, in modo da capire se dietro al gesto vi sia una rete criminale attiva o se si tratti invece di un atto intimidatorio isolato legato a dinamiche personali o commerciali.

Quanto avvenuto si inserisce in un contesto di tensione crescente a Ostia, dove solo pochi giorni fa un'altra bomba carta è stata piazzata davanti casa di un uomo di 51 anni, anche lui con legami con la criminalità organizzata. Non è chiaro se i due episodi siano collegati, e se siano opera di uno stesso gruppo. Il titolare del Lazio Store e persone a esso collegate saranno ascoltate dagli inquirenti, in modo da fare luce sulla dinamica.