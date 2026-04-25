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Bologna-Roma LIVE, 0-1 in diretta della partita di Serie A: Malen micidiale, subito in gol!

La diretta live di Bologna-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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25 Aprile 2026 15:00
Ultimo agg. 18:26
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La diretta live della partita Bologna-Roma per la 34ª giornata di Serie A. Orsolini torna titolare nel Bologna. Malen avanti della Roma, Dybala convocato. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

18:26

Bologna-Roma 0-1, rossoblù in difficoltà nel creare problemi alla difesa giallorossa

Bella partita al Dall'Ara ma il Bologna fatica: Castro ha avuto un paio di occasioni offensive ma le ha sprecate anche per l'attenzione della difesa giallorossa che difende il vantaggio

A cura di Alessio Pediglieri
18:10

Malen a segno! Roma in vantaggio

Dopo solo 7 minuti Malen ha portato in vantaggio la Roma alla prima occasione utile da goal.

A cura di Alessio Pediglieri
18:02

Bologna-Roma, è iniziata la partita

Al via al Dall'Ara la gara tra Bologna e Roma

A cura di Alessio Pediglieri
17:44

Il Parma ha battuto 1-0 il Pisa ed è salvo

Il porto lo ha raggiunto Cuesta che grazie al gol di Nesta Elphege ha battuto 1-0 il Pisa raggiungendo la quota salvezza.

A cura di Alessio Morra
17:30

La Roma per la prima volta senza Ranieri in società

La separazione è avvenuta ed è stata fragorosa. Tra Gasperini e Ranieri ha vinto il primo, con conseguente addio di Sir Claudio. Un addio che ha lasciato e lascerà strascichi.

A cura di Alessio Morra
17:00

Bologna-Roma, le formazioni ufficiali

Le scelte di Italiano e Gasperini:

Bologna (3-4-3): Ravaglia; Heggem, Lucumì, Helland; Miranda, Freuler, Ferguson, Joao Mario; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

A cura di Alessio Morra
16:30

Di Bello l'arbitro di Bologna-Roma

Bologna-Roma è affidata alla direzione di Di Bello di Brindisi, con lui Berti e Di Gioia, quarto uomo Allegretta, al VAR Maresca e Meraviglia.

A cura di Alessio Morra
16:00

I precedenti tra Bologna e Roma

151 precedenti: 54 vittorie per la Roma, 45 pareggi e 52 del Bologna, che si è imposto nell'ultima sfida per 4-3 in Europa League.

A cura di Alessio Morra
15:30

Come arriva la Roma

La Roma ci arriva dopo giornate roventi che hanno prodotto l'addio di Ranieri. La qualificazione alla Champions è difficile da raggiungere, ma ora è fondamentale vincere per provare a sfruttare il confronto tra Milan e Juventus.

A cura di Alessio Morra
15:15

Come arriva il Bologna alla partita di oggi

Il Bologna è fuori dall'Europa League, si è fermato ai quarti, ed è fuori dalla lotta per i posti europei. L'ottavo posto è l'obiettivo della squadra di Italiano, reduce dal 2-0 incassato dalla Juventus.

A cura di Alessio Morra
15:00

Dove vedere Bologna-Roma di Serie A in TV e streaming

Bologna-Roma è cronologicamente la seconda partita di questo sabato di Serie A, senz'altro la più importante. L'incontro prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo su DAZN.

A cura di Alessio Morra
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