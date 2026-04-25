Bologna-Roma LIVE, 0-1 in diretta della partita di Serie A: Malen micidiale, subito in gol!

La diretta live della partita Bologna-Roma per la 34ª giornata di Serie A. Orsolini torna titolare nel Bologna. Malen avanti della Roma, Dybala convocato. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Bologna-Roma 0-1, rossoblù in difficoltà nel creare problemi alla difesa giallorossa
Bella partita al Dall'Ara ma il Bologna fatica: Castro ha avuto un paio di occasioni offensive ma le ha sprecate anche per l'attenzione della difesa giallorossa che difende il vantaggio
Malen a segno! Roma in vantaggio
Dopo solo 7 minuti Malen ha portato in vantaggio la Roma alla prima occasione utile da goal.
Bologna-Roma, è iniziata la partita
Al via al Dall'Ara la gara tra Bologna e Roma
Il Parma ha battuto 1-0 il Pisa ed è salvo
Il porto lo ha raggiunto Cuesta che grazie al gol di Nesta Elphege ha battuto 1-0 il Pisa raggiungendo la quota salvezza.
La Roma per la prima volta senza Ranieri in società
La separazione è avvenuta ed è stata fragorosa. Tra Gasperini e Ranieri ha vinto il primo, con conseguente addio di Sir Claudio. Un addio che ha lasciato e lascerà strascichi.
Bologna-Roma, le formazioni ufficiali
Le scelte di Italiano e Gasperini:
Bologna (3-4-3): Ravaglia; Heggem, Lucumì, Helland; Miranda, Freuler, Ferguson, Joao Mario; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano
Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
Di Bello l'arbitro di Bologna-Roma
Bologna-Roma è affidata alla direzione di Di Bello di Brindisi, con lui Berti e Di Gioia, quarto uomo Allegretta, al VAR Maresca e Meraviglia.
I precedenti tra Bologna e Roma
151 precedenti: 54 vittorie per la Roma, 45 pareggi e 52 del Bologna, che si è imposto nell'ultima sfida per 4-3 in Europa League.
Come arriva la Roma
La Roma ci arriva dopo giornate roventi che hanno prodotto l'addio di Ranieri. La qualificazione alla Champions è difficile da raggiungere, ma ora è fondamentale vincere per provare a sfruttare il confronto tra Milan e Juventus.
Come arriva il Bologna alla partita di oggi
Il Bologna è fuori dall'Europa League, si è fermato ai quarti, ed è fuori dalla lotta per i posti europei. L'ottavo posto è l'obiettivo della squadra di Italiano, reduce dal 2-0 incassato dalla Juventus.
Dove vedere Bologna-Roma di Serie A in TV e streaming
Bologna-Roma è cronologicamente la seconda partita di questo sabato di Serie A, senz'altro la più importante. L'incontro prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo su DAZN.