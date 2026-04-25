Bologna-Roma oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni

Bologna e Roma si affrontano oggi in Serie A alle ore 18. Si tratta del 4° confronto tra la squadra di Italiano e quella di Gasperini in questa stagione: oltre all'andata in campionato quando i giallorossi s'imposero 1-0, bisogna tenere conto anche dei due confronti di Europa League. I rossoblu dopo il pareggio dell'andata si sono imposti al ritorno superando il turno. La Roma dopo il pareggio con l’Atalanta ha perso terreno dal quarto posto Champions, occupato dalla Juventus che ora è a più 5. L’obiettivo è quello di rilanciarsi, non lasciandosi distrarre anche dalle ruggini tra Gasperini e la dirigenza e dall'addio di Claudio Ranieri che lascia il ruolo di consigliere personale della famiglia Friedkin. Bologna che spera in un successo dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus per avvicinarsi ulteriormente alla parte alta della classifica. La partita sarà trasmessa in TV e streaming su DAZN.

Dove vedere Bologna-Roma in diretta TV e in streaming: l'orario

Bologna-Roma si potrà vedere in esclusiva in TV solo su DAZN. Il match del Dall'Ara rientra tra quelli che verranno trasmessi solo dalla piattaforma streaming, e disponibile dunque su Smart TV, TV con appositi dispositivi, smartphone, tablet e computer. Basterà connettersi alle 18, fischio d'inizio del match, all'app di DAZN. La sfida si potrà seguire anche su Sky e in particolare sul canale Zona DAZN per gli utenti che hanno aderito all'iniziativa.

Bologna-Roma, le formazioni della partita di Serie A

Vincenzo Italiano deve fare a meno dell’infortunato Bernardeschi, oltre a Casale, Dominguez e Skorupski. Ricorso al 4-3-3 con Orsolini e Cambiaghi ai fianchi di Castro. In mediana spazio al trio formato da Sohm, Freuler e Odgaard con il dubbio Dallinga. Anche Gasperini ha molti assenti, come Pellegrini, Koné, Dovbyk e Dybala che potrebbe comunque avere nelle gambe solo pochi minuti. Giallorossi che scenderanno in campo con Malen punta e la coppia Soulé-El Shaarawy. Le probabili formazioni di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Vincenzo Italiano

ROMA (3-4-2-1):. Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gian Piero Gasperini