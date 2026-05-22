Sudtirol-Bari oggi in TV, dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioni

Sudtirol-Bari è la partita di ritorno dei playout di Serie B: si gioca oggi alle 20, con diretta TV e in streaming su DAZN o LaB Channel su Amazon Prime Video. Cosa dice il regolamento e con quali risultati si raggiunge la salvezza.

Sudtirol-Bari è la partita di ritorno dei playout di Serie B che si gioca oggi alla 20 e sarà decisiva per la salvezza dopo lo 0-0 dell'andata. Diretta tv e in streaming su DAZN o, in alternativa su LaB Channel (servizio a pagamento di Amazon Prime Video).

A partire coi favori del pronostico è la squadra alto-atesina allenata da Castori: ha a disposizione due risultati su tre per non essere risucchiata nel gorgo della Serie C. Quanto ai pugliesi, non hanno alternative: devono vincere per forza alla luce del piazzamento in classifica al termine del campionato e del regolamento. In caso di pareggio, infatti, non sono previsti né i tempi supplementari né gli eventuali calci di rigore.

Il Sudtirol ha raggiunto quota 41 punti (16° posto), +1 sul Bari (17°). E proprio questo scarto minimo fa una "grande" differenza al momento di fare un po' di conti per restare in B: è sufficiente pareggiare con qualsiasi risultato (il gol segnato trasferta non ha alcun peso) per spedire i "galletti" di Longo in C. Discorso diverso per il Bari che per evitare la retrocessione devono espugnare il "Druso" con qualsiasi risultato. Circa mille i sostenitori pugliesi in trasferta per incoraggiare la squadra.

Dove vedere Sudtirol-Bari e a che ora in diretta TV e streaming

Il ritorno dei playout tra Sudtirol e Bari è visibile in esclusiva e in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN, sia in tv sia in streaming. Console di gioco come PlayStation o Xbox, dispositivi quali TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV possono essere utilizzati per convertire il segnale anche su altri apparecchi televisivi. C'è ancora un'altra possibilità, sempre a pagamento, ed è offerta da LaB Channel, servizio disponibile su Amazon Prime Video.

Sudtirol-Bari, le probabili formazione del ritorno dei playout di Serie B

Le scelte di Castori e Londo per le formazioni di Sudtirol e Bari:

SUDTIROL (3-5-2) Adamonis, El Kaouokibi, Pietrangeli, Veseli, Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi, Pecorino, Merkaj. Allenatore: Castori.

BARI (4-3-1-2) Cerofolini, Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval, Esteves, Maggiore, Piscopo, Pagano, Moncini, Rao. Allenatore: Longo.