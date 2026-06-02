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Brescia-Ascoli oggi in finale nei playoff Serie C, dove vederla in TV in chiaro e in streaming: orario e formazioni

Union Brescia-Ascoli è la finale d’andata dei playoff di Serie C in programma oggi alle ore 21:15. Qui dove vedere in diretta tv e streaming la partita.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Union Brescia-Ascoli è la sfida valida per la finale d'andata dei playoff di Serie C che mette in palio l'ultimo posto disponibile nella prossima Serie B 2026/2027. La partita tra la squadra allenata da Eugenio Corini e quella di Francesco Tomei si giocherà stasera, 2 giugno, alle ore 21:15 allo stadio Rigamonti di Brescia. Si sfidano le due squadre che nel turno precedente, in semifinale, hanno battuto, rispettivamente, Salernitana e Catania. I lombardi avevano pareggiato 1-1 la sfida d'andata all'Arechi in casa dei granata per poi vincere 2-0 in casa la sfida di ritorno. Per l'Ascoli invece c'è stata la vittoria per 4-0 all'andata contro il Catania e il ko 2-1 al ritorno in Sicilia.

Si affrontano dunque due squadre che nel rispettivo girone, nella regular season, avevano chiuso la stagione entrambe al secondo posto. L'Union Brescia ha chiuso con 69 punti a ben -20 punti dal Vicenza che ha stravinto il campionato primo. Per l'Ascoli invece la doccia gelata nel girone B per aver perso il campionato quasi alla fine nella lotta con l'Arezzo che invece si è riuscito a guadagnare la serie cadetta direttamente. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Dove vedere Union Brescia-Ascoli in diretta tv in chiaro e streaming

La partita tra Union Brescia e Ascoli sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati sulla piattaforma satellitare di Sky. I tifosi dovranno sintonizzarsi ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In alternativa, sempre previo abbonamento, la possibilità di assistere alla partita anche in streaming sull'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet e su NOW.

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La finalissima d’andata del Rigamonti, inoltre, sarà disponibile anche in chiaro su Rai Sport disponibile al canale 58 del digitale terrestre e in streaming su raiplay.it. disponibile anche tramite app.

Union Brescia-Ascoli: le probabili formazioni

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Marras; Crespi. All. Corini.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Chakr. All. Tomei.

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