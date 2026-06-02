Arnaldi epico al Roland Garros: vince in rimonta la maratona con Tiafoe e ai quarti trova Berrettini

Matteo Arnaldi batte Frances Tiafoe al quinto set dopo una maratona epica e vola ai quarti del Roland Garros 2026: sfiderà Berrettini in un derby italiano storico.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Arnaldi firma una delle vittorie più belle della sua carriera e completa una giornata storica per il tennis italiano al Roland Garros 2026. L'azzurro batte Frances Tiafoe al termine di una maratona durissima, durata quasi cinque ore e mezza, chiusa 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4, e conquista per la prima volta i quarti di finale nello Slam parigino. Ad attenderlo ora c'è Matteo Berrettini, in un derby italiano che vale un posto in semifinale.

La partita sembrava essergli scivolata via più volte. Arnaldi ha vinto il primo set al tie-break, poi ha perso il secondo sempre al tie-break e il terzo 6-3, con Tiafoe capace di alzare il ritmo e prendere campo nei momenti più pesanti. Nel quarto, però, il ligure ha trovato la reazione che ha cambiato tutto: ha resistito quando il match sembrava ormai nelle mani dello statunitense, ha trascinato ancora la sfida al tie-break e si è preso il parziale che ha mandato tutto al quinto.

Nel set decisivo Arnaldi ha continuato a giocare con il cuore, ma anche con lucidità. Dopo oltre cinque ore di battaglia ha retto fisicamente e mentalmente, ha trovato il break nel momento più importante e sul 6-4 al quinto ha completato una rimonta enorme. Una vittoria costruita sulla resistenza, sulla capacità di restare dentro la partita anche quando l'inerzia sembrava tutta dalla parte di Tiafoe.

Il successo di Arnaldi completa una pagina già straordinaria per l'Italia. Anche senza Jannik Sinner, eliminato in precedenza, e senza Lorenzo Musetti, assente dal torneo, il tennis azzurro porta tre giocatori nei quarti del Roland Garros: Arnaldi, Berrettini e Flavio Cobolli. Berrettini ha battuto Cerundolo in tre set, mentre Cobolli sfiderà Felix Auger-Aliassime. A Parigi l'Italia non si è limitata a resistere all'assenza dei suoi due uomini più attesi: ha scritto una nuova pagina della sua storia nello Slam francese.