Dai Mondiali alla rapina a mano armata: Christian Lara salvato dal linciaggio e arrestato

Christian Lara da calciatore è stato un nome grosso in Ecuador: soprannominato "El Diablito", l'ex centrocampista ha vinto tanto con la maglia dei due club di Quito, Nacional e LDU, partecipando anche ai Mondiali del 2006 in Germania con la propria nazionale. Parliamo di qualcuno che è stato nominato miglior giocatore in assoluto del campionato ecuadoriano nel 2007 e si è ritirato con oltre 500 partite e più di 100 gol all'attivo, oltre che con 28 presenze e 4 reti con i colori del proprio Paese. Oggi – a quasi 46 anni, li compirà il 27 aprile – Lara è polvere di stelle. La stessa polvere che ha respirato a terra in strada, mentre era ammanettato e la polizia era impegnata a salvarlo dal linciaggio dopo averlo arrestato in seguito a un tentativo di rapina a mano armata in un'attività commerciale del posto.

Christian Lara arrestato dopo aver cercato di rapinare un negozio a Quito: i passanti volevano linciarlo

L'operazione degli agenti, condotta nel quartiere di La Magdalena a Quito, ha portato all'arresto di quattro persone tra cui Lara, mentre altre due, del gruppo armato di sei che era entrato nel negozio, sono attualmente ricercate. La polizia – che ha ritrovato dispositivi elettronici in possesso dei sospettati – ha confermato l'identità di Lara, poi filmato in stato di arresto assieme ai complici (nel video qui sotto è l'ultimo a destra, con addosso una felpa con cappuccio rossa e nera), precisando che "il signor Cristian L., 45 anni, non ha precedenti penali" e che sarà la Procura Generale a stabilire il coinvolgimento di ciascuno degli indagati nell'ipotesi di reato.

L'intervento della polizia è avvenuto in seguito a una chiamata di emergenza. Secondo la versione ufficiale, i quattro uomini sono entrati armi in pugno in un negozio di apparecchiature tecnologiche, Tecnomega, e stavano per rubare merce per un valore di 9000 dollari. All'arrivo degli agenti, alcuni di loro sono riusciti a fuggire dal retro del negozio con l'aiuto di un veicolo nero che li attendeva a pochi metri di distanza. Sul posto è stato invece fermata una macchina blu, da cui – come si vede in un video – è stato tirato fuori e ammanettato Lara, prima che alcune persone presenti provassero a farsi giustizia sommaria, prendendolo a pugni e calci sulla testa, anche quando era a terra. Provvidenziale per lui in questo caso la polizia, che ha evitato il peggio.

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L'arresto di Christian Lara ha rivelato non solo il suo coinvolgimento nella rapina delle ultime ore, ma anche una serie di problemi legali che si erano accumulati sulla sua testa a partire dal 2014, quando la sua carriera volgeva ormai verso la fine. Secondo quanto risulta negli archivi del ‘Consejo de la Judicatura' ecuadoriano, Lara è stato coinvolto in 15 cause legali relative all'incasso di cambiali, oltre a un caso di frode. Queste azioni legali derivavano da difficoltà di pagamento di vari debiti, con importi che andavano dai 6000 dollari a oltre 100mila dollari. Un post carriera davvero triste per qualcuno che era un idolo delle folle nel proprio Paese e non è riuscito a mettere a frutto con saggezza gli ottimi guadagni da calciatore.