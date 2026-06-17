Mondiali 2026, Portogallo-Congo LIVE oggi in tv su DAZN: a che ora vedere le partite

Sono quattro le partite dei Mondiali 2026 in programma oggi, mercoledì 17 giugno, giorno in cui fanno l'esordio anche i Gruppi K ed L gli ultimi a scendere in campo. Alle ore 19 con diretta esclusiva su DAZN c'è Portogallo-Congo, con Cristiano Ronaldo al sesto Mondiale. Mentre alle 22 con diretta in chiaro anche su Rai 1 c'è Inghilterra-Croazia. Nella notte, esclusiva DAZN, invece Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia, con l'esordio ai Mondiali di Fabio Cannavaro da allenatore.
I risultati e la classifica della fase a gironi
Girone A
Messico-Sudafrica 2-0
Correa del Sud-Repubblica Ceca 2-1
Classifica: Messico 3, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 0, Sudafrica 0.
Girone B
Qatar-Svizzera 1-1
Canada-Bosnia 1-1
Classifica: Canada 1, Svizzera 1, Qatar 1, Bosnia 1.
Girone C
Brasile-Marocco 1-1
Haiti-Scozia 0-1
Classifica: Scozia 3, Brasile 1, Marocco 1, Haiti 0
Girone D
Stati Uniti-Paraguay 4-1
Australia-Turchia 2-0
Classifica: Stati Uniti 3, Australia 3, Turchia 0, Paraguay 0
Girone E
Germania-Curacao 7-1
Costa d'Avorio-Ecuador 1-0
Classifica: Germania 3, Costa d'Avorio 3, Ecuador 0, Curacao 0
Girone F
Olanda-Giappone 2-2
Svezia-Tunisia 5-1
Classifica: Svezia 3, Olanda 1, Giappone 1, Tunisia 0.
Girone G
Belgio-Egitto 1-1
Iran-Nuova Zelanda 2-2
Classifica: Iran 1, Nuova Zelanda 1, Belgio 1, Egitto 1.
Girone H
Spagna-Capo Verde 0-0
Arabia Saudita-Uruguay 1-1
Classifica: Uruguay 1, Arabia Saudita 1, Spagna 0, Capo Verde 0
Girone I
Francia-Senegal 3-1
Iraq-Norvegia 1-4
Classifica: Norvegia 3, Francia 3, Senegal 0, Iraq 0.
Girone J
Argentina-Algeria 3-0
Austria-Giordania 3-1
Classifica: Argentina 3, Austria 3, Giordania 0, Algeria 0
I risultati delle partite del 15 giugno
Francia-Senegal 3-1
Iraq-Norvegia 1-4
Argentina-Algeria 3-0
Austria-Giordania 3-1
Dove vedere Portogallo-Congo ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
Quattro partite in programma oggi ai Mondiali 2026. Si comincia alle ore 19 a Houston, dove si giocherà Portogallo-Congo. Atteso l'esordio di CR7 che ambisce all'unico trofeo che gli manca. Mentre a Dallas, alle 22, con diretta anche su Rai 1 si tiene Inghilterra-Croazia. Le sfide della notte sono Ghana-Panama, all'1 italiana a Toronto, e Uzbekistan-Colombia, ore 4 all'Azteca di Città del Messico.