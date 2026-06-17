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Mondiali 2026, Portogallo-Congo LIVE oggi in tv su DAZN: a che ora vedere le partite

La partita dei Mondiali 2026 in diretta dal Messico: tutti gli aggiornamenti live e i risultati di Portogallo-Congo, prima partita del Girone K.

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17 Giugno 2026, 16:00
A cura di Alessio Morra
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Sono quattro le partite dei Mondiali 2026 in programma oggi, mercoledì 17 giugno, giorno in cui fanno l'esordio anche i Gruppi K ed L gli ultimi a scendere in campo. Alle ore 19 con diretta esclusiva su DAZN c'è Portogallo-Congo, con Cristiano Ronaldo al sesto Mondiale. Mentre alle 22 con diretta in chiaro anche su Rai 1 c'è Inghilterra-Croazia. Nella notte, esclusiva DAZN, invece Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia, con l'esordio ai Mondiali di Fabio Cannavaro da allenatore.

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Mondiali di calcio 2026
16:20

I risultati e la classifica della fase a gironi

Girone A
Messico-Sudafrica 2-0
Correa del Sud-Repubblica Ceca 2-1

Classifica: Messico 3, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 0, Sudafrica 0.

Girone B
Qatar-Svizzera 1-1
Canada-Bosnia 1-1

Classifica: Canada 1, Svizzera 1, Qatar 1, Bosnia 1.

Girone C
Brasile-Marocco 1-1
Haiti-Scozia 0-1

Classifica: Scozia 3, Brasile 1, Marocco 1, Haiti 0

Girone D
Stati Uniti-Paraguay 4-1
Australia-Turchia 2-0

Classifica: Stati Uniti 3, Australia 3, Turchia 0, Paraguay 0

Girone E
Germania-Curacao 7-1
Costa d'Avorio-Ecuador 1-0

Classifica: Germania 3, Costa d'Avorio 3, Ecuador 0, Curacao 0

Girone F
Olanda-Giappone 2-2
Svezia-Tunisia 5-1

Classifica: Svezia 3, Olanda 1, Giappone 1, Tunisia 0.

Girone G
Belgio-Egitto 1-1
Iran-Nuova Zelanda 2-2

Classifica: Iran 1, Nuova Zelanda 1, Belgio 1, Egitto 1.

Girone H
Spagna-Capo Verde 0-0
Arabia Saudita-Uruguay 1-1

Classifica: Uruguay 1, Arabia Saudita 1, Spagna 0, Capo Verde 0

Girone I
Francia-Senegal 3-1
Iraq-Norvegia 1-4

Classifica: Norvegia 3, Francia 3, Senegal 0, Iraq 0.

Girone J
Argentina-Algeria 3-0
Austria-Giordania 3-1

Classifica: Argentina 3, Austria 3, Giordania 0, Algeria 0

A cura di Alessio Morra
16:10

I risultati delle partite del 15 giugno

Francia-Senegal 3-1
Iraq-Norvegia 1-4
Argentina-Algeria 3-0
Austria-Giordania 3-1

A cura di Alessio Morra
16:00

Dove vedere Portogallo-Congo ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

Quattro partite in programma oggi ai Mondiali 2026. Si comincia alle ore 19 a Houston, dove si giocherà Portogallo-Congo. Atteso l'esordio di CR7 che ambisce all'unico trofeo che gli manca. Mentre a Dallas, alle 22, con diretta anche su Rai 1 si tiene Inghilterra-Croazia. Le sfide della notte sono Ghana-Panama, all'1 italiana a Toronto, e Uzbekistan-Colombia, ore 4 all'Azteca di Città del Messico.

A cura di Alessio Morra
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