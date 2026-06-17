Calciomercato, news di oggi in diretta: Amorim vuole Hjulmand e Trincao al Milan, Juve su Dibu Martinez e Vicario per la porta. Roma a lavoro per Greenwood

Le ultime notizie di calciomercato oggi 17 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Ruben Amorim, dopo l'annuncio ufficiale, sta già pensando al suo Milan e vorrebbe in rossonero i pupilli Hjulmand e Trincao. La Juventus valuta Dibu Martinez e Vicario per la porta e pensa ad un riavvicinamento con Vlahovic: possono partire Cambiaso e Thuram. I bianconeri Arthur torna dal Gremio. La Roma non molla Greenwood, è la prima scelta di Gasperini. Il Borussia Dortmund vuole Soulé. L'Inter fa qualche passo in avanti per Solet e Provedel: pronto il rinnovo per de Vrij. Fiorentina, fissato per oggi l'incontro con l'agente di Moise Kean.
Arthur rientra alla Juventus: il Gremio annuncia la fine del prestito
Arthur tornerà ufficialmente a essere un giocatore della Juventus. A comunicarlo è stato il Gremio attraverso una nota diffusa sui propri canali, chiarendo che il centrocampista brasiliano non verrà riscattato a titolo definitivo.
Il club di Porto Alegre ha spiegato che, pur esistendo la volontà reciproca di proseguire il rapporto, "non è stato trovato un accordo economico tra le parti coinvolte". Di conseguenza, a partire dal 1° luglio il giocatore farà ritorno in bianconero.
Arrivato in Brasile con la formula del prestito la scorsa estate, il classe 1996 ha chiuso la sua esperienza con 23 presenze, arricchite da un gol e due assist complessivi.
Frosinone, entra Gamechanger 20: continuità nella gestione con Stirpe presidente
Il Frosinone si appresta a vivere una nuova fase della propria storia societaria con l'ingresso di Gamechanger 20 nel capitale del club. Le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane trovano conferma, ma l'operazione non comporterà cambiamenti ai vertici della società.
Maurizio Stirpe, alla guida del Frosinone da oltre vent'anni, continuerà infatti a ricoprire il ruolo di presidente, mantenendo la continuità gestionale del club. Il modello dell'accordo ricorda quello adottato da altre realtà del calcio italiano, con l'ingresso di nuovi investitori senza modificare l'attuale struttura di comando.
Le novità saranno illustrate ufficialmente il prossimo 1° luglio nel corso di una conferenza stampa. L'arrivo del gruppo statunitense potrebbe inoltre favorire una collaborazione più stretta con l'Ipswich Town, società inglese già controllata da Gamechanger 20 e attualmente impegnata nel calcio britannico.
Sul tavolo erano presenti anche altre manifestazioni d'interesse, ma la proposta della società americana è stata ritenuta quella più solida e affidabile dalla famiglia Stirpe, che ha deciso di aprire a questa nuova partnership.
La Fiorentina su Norton-Cuffy e Koleosho: i primi nomi sul taccuino di Paratici
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la rosa e mantiene alta l'attenzione su Brooke Norton-Cuffy. Il club viola ha effettuato nuovi approfondimenti sul laterale inglese del Genoa, reduce da una stagione positiva in rossoblù, dove ha collezionato 27 presenze arricchite da due gol e un assist.
Ma il terzino non è l'unico obiettivo nel mirino della dirigenza. Prosegue infatti anche l'interesse per Luca Koleosho, esterno offensivo classe 2004 che nell'ultima annata ha giocato al Paris FC in prestito dal Burnley. Il club francese non sembra intenzionato a esercitare il riscatto alle condizioni richieste dagli inglesi, aprendo così la porta ad altre pretendenti.
La Fiorentina segue con attenzione l'evoluzione della situazione e valuta un possibile inserimento. Al momento non sono state presentate offerte ufficiali, ma la valutazione del giocatore si aggira tra i 9 e i 10 milioni di euro. Koleosho, dal canto suo, cerca una destinazione che gli garantisca continuità di impiego e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia, elemento che potrebbe favorire la candidatura viola. A riportare la notizia è Sky.
Dibu Martinez e Vicario i nomi caldi per la porta della Juventus
La Juventus continua a valutare le possibili opzioni per il futuro della propria porta e, nelle ultime ore, il nome di Guglielmo Vicario ha acquisito sempre più peso. Il portiere del Tottenham rappresenta una soluzione economicamente più sostenibile rispetto a Emiliano Martínez, altro profilo seguito con attenzione dalla dirigenza bianconera.
Nonostante ciò, i contatti con il portiere argentino restano attivi. La Juventus continua infatti a monitorare la situazione del numero uno dell'Aston Villa, in attesa di comprendere con maggiore precisione le richieste economiche del club inglese per un'eventuale cessione.
I due estremi difensori arrivano da stagioni molto diverse. Vicario ha vissuto un'annata complicata, segnata anche da un infortunio alla mano che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a un lungo periodo lontano dal campo. Martínez, al contrario, è reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, culminata con la qualificazione in Champions League e la conquista dell'Europa League con l'Aston Villa.
La scelta finale non è ancora stata presa, ma il profilo di Vicario, anche per ragioni economiche, sta diventando sempre più concreto nei piani della Juventus. A riportare la notizia è Sky.
Calciomercato Milan, Amorim guarda allo Sporting: Hjulmand e Trincão tra i primi nomi per il mercato
Con Rúben Amorim ufficialmente insediato sulla panchina del Milan, la dirigenza rossonera sta iniziando a valutare i primi rinforzi in vista della nuova stagione. Tra i profili maggiormente apprezzati dal tecnico portoghese spiccano quelli di Morten Hjulmand e Francisco Trincão, due giocatori che conosce molto bene per averli allenati allo Sporting CP.
Hjulmand, centrocampista danese classe 1999 con un passato nel Lecce, è cresciuto notevolmente sotto la guida di Amorim fino a diventare uno dei leader dello spogliatoio e capitano della formazione portoghese. L'allenatore aveva già manifestato il desiderio di lavorare nuovamente con lui in passato e, rispetto alla scorsa estate, il suo trasferimento potrebbe oggi essere più realistico.
Anche Trincão rientra tra i calciatori particolarmente stimati dal nuovo tecnico rossonero. L'esterno offensivo portoghese ha mostrato il meglio delle proprie qualità proprio nello Sporting, distinguendosi per tecnica, duttilità e capacità di occupare più posizioni sulla trequarti alle spalle della punta. Caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per le idee tattiche di Amorim e un possibile obiettivo concreto per il Milan.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 17 giugno 2026
Con Rúben Amorim ufficialmente alla guida del Milan, il club rossonero inizia a muoversi sul mercato seguendo le indicazioni del nuovo allenatore. Tra i profili maggiormente graditi al tecnico portoghese ci sono Hjulmand e Trincão, due giocatori già allenati durante la sua esperienza allo Sporting.
In casa Juventus si lavora sulle uscite per finanziare le prossime operazioni e non sono da escludere le partenze di Andrea Cambiaso e Khéphren Thuram, mentre Arthur farà ritorno a Torino dopo l'ennesima esperienza in prestito.
La Roma continua a spingere per Mason Greenwood, considerato il principale obiettivo offensivo indicato da Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, i giallorossi hanno ricevuto un'offerta dal Borussia Dortmund per Matias Soulé, giocatore molto apprezzato dal club tedesco.
Sul fronte Inter prosegue il lavoro per Palestra, mentre la trattativa per Oumar Solet registra nuovi sviluppi positivi. In uscita dai nerazzurri Pavard e Frattesi. Nico Paz vuole restare al Como: la decisione comunicata al Real Madrid.