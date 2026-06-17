Calciomercato, news di oggi in diretta: Amorim vuole Hjulmand e Trincao al Milan, Juve su Dibu Martinez e Vicario per la porta. Roma a lavoro per Greenwood

Le ultime notizie di calciomercato oggi 17 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.

Ruben Amorim, dopo l'annuncio ufficiale, sta già pensando al suo Milan e vorrebbe in rossonero i pupilli Hjulmand e Trincao. La Juventus valuta Dibu Martinez e Vicario per la porta e pensa ad un riavvicinamento con Vlahovic: possono partire Cambiaso e Thuram. I bianconeri Arthur torna dal Gremio. La Roma non molla Greenwood, è la prima scelta di Gasperini. Il Borussia Dortmund vuole Soulé. L'Inter fa qualche passo in avanti per Solet e Provedel: pronto il rinnovo per de Vrij. Fiorentina, fissato per oggi l'incontro con l'agente di Moise Kean.