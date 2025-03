video suggerito

Dorgu ha fatto cambiare il suo nome al Manchester United: è stata una richiesta della famiglia Patrick Dorgu ha chiesto al Manchester United di aggiornare il suo nome con una piccola aggiunta. Il club inglese ha dovuto modificare tutto sul suo sito ufficiale, compresi i tabellini delle partite.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Lecce nell'ultimo mercato invernale riuscì a piazzare un colpo sensazionale in uscita vendendo Patrick Dorgu al Manchester United per una cifra pari a 30 milioni più bonus. Una plusvalenza sensazionale per il club salentino che aveva pagato il giocatore solo 200mila euro. Dorgu è così giunto in Premier League iniziando non proprio con il piede giusto dato che si è fatto espellere nella vittoria casalinga dei Red Devils contro l'Ipswich Town beccandosi tre turni di squalifica. Dopo la sosta sarà però subito disponibile per la sfida contro il Nottingham Forest.

Una partita importante per il giocatore che ha chiesto al Manchester United di aggiornare il proprio sito e gli altri suoi documenti ufficiali in possesso del club affinché fosse scritto il suo nome per intero. Ma in che senso? Il giocatore, come riporta Manchester Evening News, ha fatto sapere alla società che fosse aggiunto il suo nome per esteso con la voce "Chinazaekpere". Si tratterebbe del significato di una parola Igbo, lingua parlata dalla famiglia del calciatore, che vuol dire "Dio risponde alle preghiere". E sarebbe stata proprio la famiglia a chiederlo.

Dorgu alla sua prima al Manchester United.

Una volontà da parte dei genitori in quanto è correlata alle loro origini e religione. Dorgu è danese ma da genitori nati in Nigeria e Chinazaekpere haper la loro cultura e costume un significato molto importante. In Italia nessuno aveva fatto caso a questo piccolo particolare poiché anche sul suo profilo Instagram, per esempio, il calciatore si è registrato come "Patrick Chinaza Dorgu" inserendo dunque questa aggiunta al suo nome in maniera abbreviata. Insomma, una grossa novità per il Manchester United che ha dovuto aggiornare tutto.

Anche Chido Obi ha chiesto al Manchester United una modifica al suo nome

Non solo le distinte nuove per i prossimi impegni ma anche quelle vecchie, e i tabellini delle partite giocate da Dorgu fino a questo momento con i Red Devils sono stati modificati proprio per aggiungere Chinazaekpere. Una settimana particolare per il Manchester United da questo punto di vista dato che oltre a Dorgu anche un altro giocatore ha fatto una richiesta simile al club inglese. Si tratta di Chido Obi ha provveduto a far eliminare "Martin" dal suo cognome poco prima dell'iniziativa di Dorgu.