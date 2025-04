video suggerito

Zanoli fa esultare Vieira, il Genoa in casa non sbaglia e la salvezza è più vicina: Udinese battuta 1-0 Un bel gol di Zanoli permette al Genoa di battere l'Udinese nell'anticipo della 31a giornata di Serie A. Il Grifone in casa non sbaglia mai e la salvezza è ormai ad un passo.

A cura di Vito Lamorte

Un bel gol di Zanoli permette al Genoa di battere l'Udinese nell'anticipo della 31a giornata di Serie A. Il Grifone torna a vincere dopo la sconfitta di Torino e allunga la striscia positiva in casa: la squadra di Vieira non perde a Marassi dalla gara con il Napoli prima di Natale. La salvezza è ormai ad un passo. Terza sconfitta di fila per i friulani di Runjaic.

Partita non entusiasmante per larghi tratti ma che dalla metà della ripresa ha vissuto un cambio di ritmo evidente e qualche occasione da gol in più che ha fatto divertire anche il pubblico accorso allo stadio Luigi Ferraris.

Zanoli regala la vittoria al Genoa: Udinese battuta 1-0

A decidere la partita è Alessandro Zanoli, che nella parte finale del match con un violento destro batte il portiere dell'Udinese e segna il suo terzo goal in carriera in Serie A dopo una splendida azione di Ekuban sulla sinistra e la respinta di Okoye su Pinamonti.

L'Udinese nel finale ha provato a pareggia i conti e ci era anche riuscita con Rui Modesto al 94′ ma per un fuorigioco di Lucca, autore dell'assist, la rete è stata annullata. Vittoria importantissima per il Genoa, che a 38 punti è praticamente salvo.

Genoa-Udinese, il tabellino

RETI: 77′ Zanoli.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez (dall'83' Matturro), Martin; Frendrup, Masini (dal 54′ Onana); Zanoli (dall'84' Messias Jr), Malinovskyi (dal 68′ Ekuban), Thorsby (dall'83' Kassa); Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue (dal 79′ Kristensen), Bijol, Solet, Kamara; Atta (dal 69′ Lovric), Karlstrom, Zarraga (dal 69′ Rui Modesto), Ekkelenkamp (dal 62′ Payero); Iker Bravo (dall'80' Pafundi), Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic.

ARBITRO: Perenzoni.