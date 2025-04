video suggerito

Ranieri: "Dirò tutto sul mio addio alla Juve. La verità la so io e i due uomini che erano al comando" Claudio Ranieri non ha nessun rancore nei confronti della Juventus. Vivrà la partita che la sua Roma giocherà contro i bianconeri normalmente ma sottolinea: "Un giorno dirò la verità sul mio addio che conosciamo solo io e i due uomini che erano al comando in quel periodo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Roma giocherà domenica sera in campionato contro la Juventus di Igor Tudor. Una partita fondamentale per la corsa Champions delle due squadre ancora alla speranza di centrare quel quarto posto. Il tecnico dei giallorossi non si fida dei bianconeri e della squadra ora nelle mani del tecnico croato. "La Juventus ha cambiato filosofia di gioco, di allenatore, di tutto, saranno più determinati – ha spiegato Ranieri in conferenza stampa -. Tudor ha avuto una settimana di lavoro in più e per questo saranno ancora più specifici.

Nel bel mezzo della chiacchierata con i giornalisti Ranieri ha parlato degli assenti e di coloro i quali invece scenderanno in campo. Dall'impiego di Hummels all'esaltazione di Ndicka così come di altri giocatori che stanno rendendo al meglio come Pellegrini, e poi una battuta su Dybala: "Resterà con noi anche la prossima stagione". Gli è stato però anche chiesto che sapore possa avere una vittoria contro la sua squadra: "Con la Juve non fu una separazione traumatica, la verità non è quella detta". Queste le parole di Ranieri che poi fa una promessa su questa vicenda.

"La verità la so io e i due uomini al comando che c'erano allora – ha tuonato Ranieri facendo chiaramente intendere che nessuno avesse detto realmente come siano andate le cose dopo il suo addio ai bianconeri -. Se un giorno farò un libro dirò la verità. Quindi non c'è rivalsa sarà una partita bella, combattuta". Ranieri chiude così il discorso sulla sua presunta voglia di rivincita nei confronti della Juventus soffermandosi solo sulle eventuali difficoltà che potrà registrare in campo la sua squadra contro una compagine di così grande valore come i bianconeri.

Le parole di Ranieri sull'assenza di Saelemaekers

"La Juventus era partita benino e ora sta lassù, sarà una gran bella partita – ha spiegato ancora Ranieri -. Noi abbiamo un calendario difficile ma anche chi ci affronterà non potrà dire di avere una partita facile". Sugli assenti, tirata d'orecchie per Saelemaekers il quale sarà assente dalla partita contro la Juventus per via della squalifica dopo l'ammonizione presa a Lecce: "L'ho rimproverato subito, ce l'avevo davanti, lui era disperato e io c'ho messo il carico" ha concluso Ranieri cercando anche di scherzare un po' sull'assenza pesante del belga.