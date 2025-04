video suggerito

De Bruyne lascia il Manchester City, giocherà in Arabia nella squadra di una città che non esiste Dopo dieci anni De Bruyne saluta il Manchester City. Potrebbe giocare i Arabia Saudita, nella futuristica città di Neom che non esiste ancora: la sua squadra gioca in Serie B.

A cura di Ada Cotugno

Kevin De Bruyne saluterà il Manchester City alla fine della stagione. Si interrompe un'avventura di grandi successi, chiusa con la vittoria della Champions League che ha completato lo storico triplete di Pep Guardiola, l'apice di una carriera indimenticabile che lo ha portato a diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. A 33 anni il belga ha deciso di voltare pagina e lo ha comunicato con un post toccante su Instagram, in cui si rivolge ai tifosi per comunicargli personalmente la sua decisione.

"Ogni storia ha una fine, ma questo è stato sicuramente il capitolo migliore" è la frase con la quale si è congedato, ma l'addio non coinciderà con un ritiro dalle scene. Il trequartista continuerà a giocare, probabilmente lontano dal calcio europeo, e secondo gli ultimi indizi finirà in Arabia Saudita in una città che non esiste ancora. Si tratta di Neom che dovrebbe essere fondata quest'anno e che attualmente ha una squadra che gioca in Serie B saudita.

Neom, la città che non esiste ha già una squadra

Di fatti la città che dovrebbe accogliere il belga nella prossima stagione non esiste ancora. Si tratta di un progetto annunciato nel 2017 e che dovrebbe vedere la luce quest'anno: Neom sorgerà nella provincia di Tabuk in Arabia Saudita e fa parte del progetto ambizioso Saudi Vision 2030, lo stesso che mira a sviluppare il settore sportivo del Paese. La cittadina dunque non esiste ancora, ma la squadra sì perché il Neom SC non è altro che il rebranding dell' Al-Suqoor Club, un club che ha trascorso la maggior parte della sua stori nelle serie minori dell'Arabia Saudita ed è sconosciuto per il grande pubblico. È stato scelto per rappresentare il nuovo insediamento urbano che ancora non è stato inaugurato, ma che ha già la sua squadra di calcio.

La svolta è arrivata nel 2023, quando il Ministero dello Sport saudita ha annunciato che avrebbe convertito il club in una società per azioni. Da quel momento ha ricevuto ingenti investimenti fino a diventare la squadra ufficiale della città di Neom: attualmente gioca nella seconda serie saudita ma dovrebbe riuscire a ottenere la promozione alla fine di questa stagione, giusto in tempo per accogliere De Bruyne. Gioca le partite in casa a Tabuk ma le sue strutture sorgeranno nella città futuristica dove sono pianificati interventi per creare infrastrutture all'avanguardia. Proprio come le altre squadre del campionato saudita, anche Neom SC farà partire campagne acquisti faraoniche per reclutare i migliori giocatori in circolazione e far concorrenza alle big del campionato nei prossimi anni.