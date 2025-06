video suggerito

Guardiola dà un consiglio agli spettatori di Juve-Manchester City: “Acqua, cappelli e asciugamani” Juve e Manchester City scenderanno in campo a Orlando alle ore 15 con oltre 30 gradi previsti. Il caldo sarà un fattore per i giocatori e anche per i tanti tifosi attesi allo stadio che hanno ricevuto qualche accorgimento da Guardiola. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

La Juventus è già qualificata agli ottavi di finale del Mondiale per Club e si giocherà il primo posto del girone con il Manchester City. Per i bianconeri è fondamentale finire dalla parte giusta del tabellone per avere un cammino agevole fino alla finale e restare prima gli garantirebbe avversari più morbidi, oltre che il derby d'Italia contro l'Inter ai quarti di finale. Si gioca sul filo sottile dell'equilibrio e la gara come al solito sarà condizionata dal grande caldo: si gioca a Orlando dove alle 15 sono previsti 30 gradi e un altissimo tasso di umidità che farò percepire ancora di più il calore.

È un fattore che ha pesato su tutte le squadre ed è stato anche motivo di lamentele da parte dei protagonisti di questo torneo. Purtroppo non ci sono soluzioni, visti i vincoli dei diritti televisivi e il clima che comunque non lascia un po' di respiro neanche nelle ore notturne. Per questo Pep Guardiola in conferenza stampa ha fatto un piccolo vademecum per tutti i tifosi che saranno allo stadio per assistere alla partita: gli ha scherzosamente consigliato cosa portare con sé per non soffrire il caldo e godersi lo spettacolo.

L'appello di Guardiola ai tifosi di Juve e City

Uno scherzo, ma soltanto fino a un certo punto dato che il clima ad Orlando è torrido e Juventus e Manchester City scenderanno in campo proprio nelle ore più calde. Ci saranno oltre 30 gradi e i giocatori in campo faranno tanta fatica, per questo Guardiola sta pensando a un turnover per mantenere la sua squadra al meglio anche nel secondo tempo. In ballo c'è il primo posto nel girone e la possibilità di capitare nel lato del tabellone più morbido, per questo lo scontro diretto con i bianconeri non sarà una passeggiata. L'allenatore pensa alle difficoltà che i suoi calciatori affronteranno e dà alcuni consigli ai tifosi: "Speriamo di fare una bella partita contro la Juventus e che la gente possa venire allo stadio! L'unica cosa che posso consigliare alla gente è di portare tanta, tanta acqua, cappellini, asciugamani al collo, perché penso che sarà dura!".

Sono questi i grandi accorgimenti dei tifosi che affronteranno temperature proibitive pur di vedere in campo le due squadre. Giocheranno alle 15, ora di Orlando, fascia privilegiata per i tantissimi che seguiranno la partita dall'Europa e che quindi non dovranno alzarsi nel cuore della notte per guardare il big match. Il Mondiale per Club funge da prova definitiva anche per i prossimi Mondiali e Guardiola lo prende come insegnamento: "Penso che tutte le squadre debbano gestire il caldo, quindi è così. Per il prossimo Mondiale, la gente lo saprà già, ma sì, dobbiamo essere pronti a soffrire…".