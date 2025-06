video suggerito

Juventus-Manchester City dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV Juventus-Manchester City si gioca questa sera al Camping World Stadium di Orlando con calcio di inizio alle 21:00. Si deciderà chi riuscirà a strappare il primo posto nel Gruppo G. Diretta in chiaro e senza costi in TV e in streaming su Canale 5 e Infinity+

A cura di Alessio Pediglieri

Juventus-Manchester City è l'ultima partita al Mondiale per Club del Girone G e si disputa oggi alle 21:00 di oggi, giovedì 26 giugno al Camping World Stadium di Orlando. La partita sarà trasmessa in chiaro anche su Canale 5 e su Infinity+.

La Juventus di Tudor sta sorprendendo ed entusiasmando in America con due vittorie a suon di gol nelle prime due gare del neo torneo FIFA: i bianconeri così governano il proprio gruppo a punteggio pieno a pari punti con il Manchester City ma con una differenza reti migliore. La qualificazione, ricca, agli ottavi è cosa fatta ma si dovrà decidere chi tra la Juve e gli inglesi avrà il pass per il primo posto e ritrovarsi favorita per il turno successivo. Ai bianconeri basterà anche un semplice pareggio ma dovrà vedersi dagli uomini di Guardiola che dopo le difficoltà iniziali hanno mostrato un'ottima condizione nel secondo match in programma, vinto facilmente 6-0 sull' Al Ain.

Partita: Juventus-Manchester City

Quando: giovedì 26 giugno 2025

Dove: Camping World Stadium di Orlando

Orario: 21:00 (ore italiane)

Diretta TV: DAZN e Canale 5

Diretta streaming: DAZN e Infinity+

Competizione: Mondiale per Club, 3° turno 1a fase a gironi

Dove vedere Juventus-Manchester City in diretta TV: il canale in chiaro

Il big match tra bianconeri e inglesi deciderà chi passerà agli ottavi come prima del proprio Girone. Entrambe le squadre sono a pari punti, già qualificate, ma adesso c'è il primo grande confronto da non fallire: Juventus-Manchester City si potrà vedere a pagamento su DAZN che detiene i diritti del Mondiale per Club, ma anche in chiaro. Su Canale 5 andrà infatti in onda la partita, con ampi spazi ai commenti da studio pre e post match: tutto disponibile in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo.

Juventus-Manchester City, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Juventus e Manchester City si affrontato in un match attesissimo che catalizza le attenzioni di giornata del neo nato Mondiale FIFA per Club: una partita che mostrerà ulteriormente chi tra gli uomini di Tudor e di Guardiola si meriterà il primo posto nel Girone. La gara sarà visibile anche in streaming in doppia modalità: a pagamento per gli abbonati DAZN e per tutti, gratuitamente e in chiaro, sul portale Infinity+ o sul sito sportivo sportmediaset.it. Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00 italiane

Le probabili formazioni di Juventus-Manchester City partita valida per il Mondiale per Club

Igor Tudor è pronto a regalare altro spettacolo: la sua Juventus ha entusiasmato, segnato e vinto confermando sensazioni positive per il nuovo corso intrapreso. A splendere tra tutti, il talento di Yildiz autore di due gol nell'ultimo match in cui è stato nominato l'assoluto migliore in campo. Nell'undici titolare bianconero non mancherà forse qualche cambio, visto il momento opportuno per provare diverse soluzioni e giocatori ma l'ossatura resterà quella vista fino ad oggi ripartendo dal 3-4-2-1. Per Guardiola, stesso discorso: nell'ultima partita il City ha mostrato anche sprazzi di gran calcio e dal 4-2-3-1 non ci si schioda.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Kolo Muani.

Allenatore: Igor Tudor.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland.

Allenatore: Pep Guardiola.