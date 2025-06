Juve prima o seconda del girone al Mondiale per Club, cosa serve contro il City e l’avversaria agli ottavi

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Juventus e Manchester City sono matematicamente agli ottavi al Mondiale per Club. Bianconeri e Citizens sono a punteggio pieno con 6 punti dopo le prime due partite della fase a gironi giocate contro Al-Ain e Wydad. Ora la squadra di Igor Tudor e quella di Pep Guardiola si sfideranno oggi, giovedì 26 giugno, alle ore 21:00 italiane. Da capire chi tra Juventus e Manchester City chiuderà al primo posto la classifica del girone G. Il piazzamento può essere fondamentale per sperare di trovare una squadra seconda dagli altri gironi.

Secondo il regolamento del Mondiale per Club in caso di punteggio pari tra due o più squadre il primo criterio da valutare è la differenza reti. Anche in questo caso però bianconeri e inglesi sono entrambe ferme a quota 8 e dunque si passa al terzo criterio che in questo momento vede la Juventus favorita e dunque prima nel girone per via dei 9 gol realizzati contro gli 8 del Manchester City. Ma allora nello scontro diretto cosa manca alla squadra di Tudor per chiudere al primo posto la fase a gironi? I bianconeri hanno due risultati su tre.

Juve agli ottavi da prima del girone, cosa serve contro il Manchester City

La Juventus contro il Manchester City per sperare di chiudere al primo posto in classifica il girone dovrà chiaramente vincere. Un successo dei bianconeri basterà alla squadra di Tudor per garantirsi il primato. Così come il pareggio. Ai Citizens infatti serve una vittoria per sbarazzarsi della Vecchia Signora e chiudere da primo e a punteggio pieno il girone.

Cosa succede se la Juve perde contro il City

Solo in un caso dunque la Juventus chiuderebbe la fase a gironi da seconda in classifica. Proprio in virtù del fatto che la alla Vecchia Signora una vittoria o anche un pareggio basterebbe per il primato, ecco che in caso di ko contro il Manchester City la Juventus chiuderebbe al secondo posto poiché la squadra di Guardiola volerebbe a 9 punti contro i 6 dei bianconeri.

Contro chi gioca la Juve agli ottavi del Mondiale per club: l'avversaria

La Juventus affronterà sicuramente una squadra del girone H: Real Madrid, Al-Hilal, Salisburo e Pachuca. In caso di vittoria del girone la Juve affronterà la seconda classificata del raggruppamento mentre chiaramente da seconda i bianconeri se dovessero chiudere al secondo posto sfiderebbero la squadra che ha vinto il girone H.