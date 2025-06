video suggerito

Juventus e Inter agli ottavi del Mondiale per Club: quanto guadagnano in caso di qualificazione Il Mondiale per Club è una gallina dalle uova d'oro per le 32 partecipanti. Juventus e Inter nella prima fase hanno già intascato circa 20 milioni. In caso di qualificazione agli ottavi di finale, l'introito diverrebbe ancora più ricco, sfiorando subito i 30 milioni di euro.

A cura di Alessio Pediglieri

Juventus e Inter e il Mondiale per Club: le due squadre italiane stanno affrontando il nuovo format del torneo FIFA rivoluzionato a 32 squadre partendo al meglio nei rispettivi gironi. Una formula che prevede il passaggio alla seconda fase da parte delle prime due qualificate nei rispettivi gruppi, che vale svariate milioni di euro: il budget messo in campo da Infantino, infatti, è da mille e una notte e per Inter e Juventus, strappare il pass tra le migliori 16 del Mondo vale qualcosa come 30 milioni a testa.

Se l'attuale Mondiale per Club è ricco di ombre sul fronte organizzativo, di certo non ci sono dubbi su quello economico: il montepremi in palio è tra i più alti e allettanti di sempre, ragion per cui nessuna squadra può permettersi di prendere la competizione sottogamba. Anche di fronte a stadi semideserti e una campagna biglietti fallimentare, l'impegno profuso dalle 32 partecipanti è ai massimi storici, con giocatori pronti ad affrontare in qualsiasi modo le desertiche temperature estive americane e partite alle ore di punta della giornata. Nessuno si lamenta, tutto appare normale e dovuto. Perché dietro tutto ci sono compensi da favola.

Gli incassi di Juve e Inter: già oltre 20 milioni guadagnati nella prima fase

Al netto di clamorose sorprese, Juventus e Inter sono alle porte del secondo turno del Mondiale per Club che scatterà con gli ottavi di finale in cui ci saranno le migliori 16 del mondo, risultato davanti al quale le due società italiane brinderanno non solo sul fronte sportivo, cercando conferme sul campo, ma anche e soprattutto su quello economico: intascando la bellezza di quasi 30 milioni di euro. Tanto vale infatti proseguire al Mondiale della FIFA: solo per esserci, i due club hanno incassato in partenza circa 17,1 milioni di euro.

Quanto vale l'approdo agli ottavi, introito finale vicino ai 30 milioni

Poi, si aggiungono i bonus per i risultati sportivi ottenuti durante il torneo che per l'Inter fin qui valgono il pareggio col Monterrey e la vittoria sull'Urawa per altri 2,7 milioni circa. In attesa dell'ultimo atto contro il River in cui servirà semplicemente un pareggio, per arrivare alla cifra finale di circa 3,5 milioni. Per la Juve, dopo l'esordio vincente contro l'Al-Ain, c'è da superare l'ostacolo del Wydad tutt'altro che insormontabile. Con un ulteriore risultato positivo, in attesa della sfida contro il City nell'ultimo match del Girone, anche per i bianconeri si arriverebbe facilmente tra i 3,5 e i 4,5 milioni.

A tutto questo, che varia in base ai prossimi risultati, c'è la certezza di intascare comunque altri 7 milioni di euro, il montepremi FIFA in palio per arrivare agli ottavi. Dunque, conti alla mano, il passaggio del turno frutterà a Inter e Juventus un totale di circa 30 milioni di euro, disputando solo 3 partite. Un "bottino" importante e che anche di fronte ad una futura eliminazione, può costituire un buon piano di partenza per il mercato estivo. Dove la Juventus sta rivoluzionando la rosa in mano di Tudor e l'Inter prova a uscire dalla fase di "autofinanziamento": che vale bene lo scotto di giocare a 30 gradi e saltando gran parte della preparazione in vista della prossima stagione.