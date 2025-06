video suggerito

Caldo infernale al Mondiale per Club, i giocatori del Dortmund gettano la spugna: restano negli spogliatoi L'obbligo di disputare le partite del Mondiale per Club in pieno giorno malgrado le altissime temperature estive, sta costringendo i calciatori a giocare in condizioni limite. A tal punto che in occasione di Borussia-Mamelodi (ore 12:00 a Cincinnati, a 31 gradi) i panchinari del club tedesco hanno seguito il match rifiutandosi di andare in panchina.

A cura di Alessio Pediglieri

Partita in programma alle 12:00 del 21 giugno quando sul termometro sono segnati 31 gradi e un tasso i umidità altissimo. Al Mondiale per Club le squadre sono obbligate per ragioni organizzative e di TV a giocare anche in situazioni oltre il limite sopportabile, senza potersi rifiutare. Così, in occasione della sfida tra il Borussia Dortmund e il Mamelodi c'è anche chi ha deciso di non accettare la cappa di afa che è calata a Cincinnati avvolgendo il TQL Stadium: sono stati i panchinari del club tedesco che hanno preferito godersi l'aria condizionata degli spogliatoi invece della calura della panchina, assistendo alla partita via televisione.

Caldo insopportabile, giocatori rinchiusi nel fresco degli spogliatoi

Una scena del tutto inusuale ma davanti alla quale né gli avversari, né l'arbitro e tanto meno né la FIFA si sono sentiti di dire qualcosa a quasi metà squadra agli ordini di Niko Kovac che sono stati immortalati dallo stesso club tedesco, stravaccati comodamente negli spogliatoi, di fronte ad un monitor. Sul quale veniva trasmessa la partita dei proprio compagni contro il Mamelodi per la quale avrebbero dovuto accomodarsi in panchina. Ma il troppo caldo ha fatto loro gettare la spugna optando per il fresco nella pancia dello stadio.

La foto, che è imperversata sui social, è diventata subito virale tra ironie e facili battute ma anche a testimonianza di quando da sempre si dice – e si critica – di questo Mondiale per Club: giocatori costretti a condizioni limite, dove chi detta le regole sono gli accordi pubblicitari e le dirette TV.

Dortmund vittorioso sul Mamelodi 4-3

In campo, alla fine, la meglio l'ha avuta proprio la squadra tedesca, a suon di gol (3-4), dopo aver messo in ghiaccio la partita nel primo tempo, chiuso su un più che confortante 3-1 dopo essere passati clamorosamente in svantaggio, tra giocate spettacolari ed errori imperdonabili soprattutto da parte della squadra sudafricana di Pretoria decisamente meno organizzata rispetto al Dortmund.