Il possibile biscotto tra Inter e River Plate al Mondiale per Club: con un risultato passano insieme Un solo risultato qualificherebbe sia Inter che River Plate al turno successivo condannando il Monterrey all'eliminazione dal Mondiale per Club. Sarebbe il classico biscotto che sa di beffa per i messicani.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il gol di Valentin Carboni nel finale della sfida che l'Inter ha poi vinto in rimonta contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds nel secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Club avvicina i nerazzurri al passaggio del turno. Il 2-1 maturato nella sfida giocata ieri è stato infatti cruciale per la squadra di Chivu che guarda con maggiore serenità ora alla partita contro il River Plate. Ma perché? Il pareggio maturato nella notte tra gli argentini e il Monterrey infatti rende l'ultimo turno a dir poco interessante e per certi versi più che favorevole all'Inter…e anche agli argentini.

Nerazzurri e Los Millionarios si giocheranno infatti la qualificazione in una sfida che potrebbe riservare anche una sorpresa amara alla squadra messicana di Sergio Ramos. Un pareggio per 2-2 (o dal 2-2 in su ndr) infatti garantirebbe a Inter e River Plate il passaggio del turno a prescindere dal risultato del Monterrey contro l'Urawa Red Diamonds anche con dieci o più gol realizzati. I criteri stabiliti dalla FIFA a parità di punti fra tre squadre in caso di 2-2 finale tra la squadra di Chivu e quella di Marcelo Gallardo garantirebbe non solo ai nerazzurri, ma anche agli argentini, il passaggio del turno.

L’esultanza di Lautaro dopo il gol del momentaneo pareggio Inter prima del definitivo 2–1 di Carboni.

Cosa serve all'Inter per passare il girone contro il River Plate

A prescindere da tutto però chiaramente in caso di vittoria contro il River Plate o pareggio con qualsiasi risultato, l'Inter sarebbe matematicamente qualificata. Ma anche in caso di sconfitta, i nerazzurri sarebbero salvi se il Monterrey non vincerà contro i giapponesi già eliminati. Con un successo nerazzurri volerebbero a 7 punti in classifica staccando argentini e messicani. Il discorso diventa complesso nel caso in cui il Monterrey dovesse vincere contro gli Urawa Red Diamonds e nerazzurri e argentini dovessero pareggiare.

In questo caso sarebbero tutte a quota 5 punti e dunque per il passaggio del turno della seconda squadra – con i nerazzurri però sicuri della qualificazione – bisognerà consultare i criteri della FIFA. La classifica avulsa tra le tre squadre vedrebbe tutte a quota 2. Il secondo criterio invece è la differenza reti negli scontri diretti: zero per Inter, River e Monterrey. A questi punto entra in campo il terzo criterio basato sul numero di gol segnati negli scontri diretti che al momento vede Inter e Monterrey con 1 gol segnato e River a zero. Ma nel caso in cui Inter e River pareggiassero 2-2 il Monterrey anche con una vittoria larga con tanti gol segnati sarebbe fuori dal Mondiale. Ma perché?

Il gol di Sergio Ramos contro l’Inter.

Perché il 2-2 è il "biscotto" perfetto per Inter e River Plate al Mondiale per Club

Se l’Inter dovesse pareggiare 0-0, basandoci sul terzo criterio, passerebbero Inter e Monterrey se chiaramente i messicani riuscissero a vincere contro i giapponesi. In caso di pareggio 1-1 tra Inter e River, sarebbe l'Inter a superare il turno mentre l'altra squadra a qualificarsi – essendo poi River e Monterrey a un gol segnato ciascuno negli scontri diretti – dipenderà dal risultato dei messicani contro Urawa.

Il 2-2 invece sarebbe il classico "biscotto" perfetto per Inter e River Plate. I nerazzurri passerebbero il turno da primi in classifica, sempre seguendo il terzo criterio in caso di arrivo a pari punti di tre squadre, con 3 gol segnati negli scontri diretti seguiti dal River con 2 e dal Monterrey con 1. A quel punto i messicani sarebbero eliminati a prescindere dal numero di gol segnati in caso di vittoria contro Urawa.