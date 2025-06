video suggerito

Il Mondiale per Club non è ancora iniziato ed è già un fallimento: biglietti in svendita, fiasco globale In attesa del debutto ufficiale del 15 giugno con la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, il Mondiale per Club voluto dalla FIFA con un mastodontico nuovo format si annuncia come un vero e proprio fallimento mediatico. Centinaia di migliaia di biglietti sono rimasti invenduti, il prezzo è crollato sino a sei volte in meno rispetto a quello iniziale e si è pronti al gesto estremo pur di riempire i clamorosi vuoti: distribuire i biglietti invenduti, gratuitamente.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Mondiale per Club parte ufficialmente tra poco più di una settimana, il prossimo 15 giugno per concludersi solo il 13 luglio, in una formula rivoluzionaria e inedita che vedrà coinvolte ben 32 squadre. Un vero e proprio torneo estivo che ha come sede gli Stati Uniti, voluto fortemente dal Presidente Infantino che lo ha presentato come il nuovo fiore all'occhiello della FIFA che però sta già pentendosi tra diversi contrattempi: centinaia di migliaia di biglietti sono rimasti invenduti, gli stadi risultano vuoti e per evitare un clamoroso fallimento mediatico, si è già passati alla svendita dei tagliandi pur di riempire in qualsiasi modo le tribune.

La cornice in cui inizierà il prossimo Mondiale per Club rischia di risultare a semplicemente imbarazzante per la FIFA che da mesi sta magnificando il torneo che da subito ha fatto storcere il naso quasi a tutti. Per la partita d'esordio, il prossimo 15 giugno con la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, l'Hard Rock Stadium di Miami rischia di presentarsi semivuoto. A nulla sembrano valere le confermate presenze delle stelle del club di Beckham e dei suoi soci, nel nome in primis di Leo Messi ma anche di Luis Suarez, Sergio Nusquets o Jordi Alba. Le ultime notizie che arrivano da Oltreoceano appaiono desolanti: dai circa 300 euro al momento della prima estrazione, i biglietti più economici hanno subito un vertiginoso ribasso e adesso vengono venduti a poco meno di 45 euro. Oltre sei volte in meno la cifra iniziale, ma la carenza di pubblico stando agli ultimi dati, resta imperterrita e nemmeno l'encomiabile iniziativa di ospitare gratuitamente tutti i soccorritori che aiutarono Los Angeles contro le fiamme, è servita più di tanto.

Mondiale per Club senza pubblico: stadi semivuoti anche con le big

Ciò che preoccupa la FIFA non è solo la gara inaugurale che, comunque, resta il biglietto da visita della manifestazione, perché altri dati dicono che in America questo Mondiale per Club non interessa e i tifosi a seguito delle varie squadre presenti non sembrano avere intenzione di prolungare la stagione ulteriormente, bistrattando l'intero ricco palinsesto di gare in calendario. nemmeno i giganti della Premier League inglese sembrano sortire effetto opposto: ad esempio, i biglietti per la prima partita del Chelsea contro il club americano Los Angeles FC, dove gioca Olivier Giroud, ad Atlanta sono ora disponibili a partire da 60 euro, mentre quelli per la partita tra il Manchester City e il club marocchino Wydad partono da 40 euro.

Nessuno a vedere il PSG di Luis Enrique neo Campione d'Europa

Alla medesima sorte sembra non potersi sottrarre nemmeno il Paris Saint Germain di Luis Enrique che tanto ha stupito il mondo con la perfetta finale di Champions League ai danni dell'Inter. I neo Campioni d'Europa si ritroveranno enormi spazi vuoti allo stadio in vista della partita contro l'Atlético Madrid, del 15 giugno in California: al Rose Bowl, si potrà assistere all'incontro nei settori di tribune centrali (rimaste invendute) alla modica cifra di circa 90 euro.

Per evitare il fiasco globale la FIFA pronta a regalare i biglietti

La FIFA rischia dunque un fallimento di immagine inimmaginabile, che potrebbe decretare il fiasco globale di questo nuovo torneo costruito per promuovere il calcio e i suoi nuovi format sempre più coinvolgenti e con in palio montepremi da favola. Che rischiano ora di creare buchi e mancati ritorni clamorosi. Negli Stati Uniti, conferma chi sta seguendo la situazione da vicino monitorandola di giorno in giorno come il Times, si potrebbe assistere nei prossimi giorni ad un ulteriore clamoroso passo da parte di Infantino per evitare la figuraccia globale: distribuire i biglietti gratuitamente, o a prezzi ancora più stracciati.