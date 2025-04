video suggerito

Flop biglietti per il Mondiale per Club: la FIFA propone agevolazioni, ma sono tranelli per i tifosi La prevendita dei tagliandi per il prossimo Mondiale per Club è stata un buco nell'acqua. Così, la FIFA si è inventata dei pacchetti-offerta: chi acquisterà tagliandi per l'evento, avrà agevolazioni uniche per le partite dei Mondiali 2026. Ma dietro si nasconde un inganno.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Mondiale per Club continua a dimostrarsi la gamba zoppa del tavolo Fifa: un evento rivoluzionato e stravolto che però non sembra in grado di poter garantire alcun effetto benefico. Anzi, dalle polemiche provenienti dai vari club, all'assenza quasi cronica di tifosi con pochissimi tagliandi venduti, la manifestazione rischia di trasformarsi in un clamoroso flop. Non solo sportivo ma anche – e soprattutto – economico. Così la FIFA si è inventata soluzioni di ripiego, offrendo "pacchetti sconto" a chi acquisterà i biglietti validi per le partite del Mondiale per Club, collegandoli alla possibilità di avere agevolazioni e prevendite limitate sui tagliandi per il "vero" Mondiale, del 2026 che si svolgerà tra Canada, USA e Messico. Ma dietro l'iniziativa si è scoperto l'inganno: i tifosi che accederanno alla soluzione avranno vincoli capestro ben precisi.

Il flop dei biglietti per il Mondiale per Club: l'idea FIFA, collegarlo ai Mondiali 2026

I numeri di prevendita dei biglietti per il prossimo Mondiale per Club sono pessimi, col pubblico che non ha per nulla recepito la nuova formula di un evento che sembra assolutamente non piacere. Così, la FIFA è corsa subito ai ripari, studiando e varando una contromossa: collegare la manifestazione al Mondiale "vero", quello del 2026. Come? Chiunque acquisti biglietti per almeno due partite della Coppa del Mondo per Club avrà la possibilità di garantirsi un biglietto per una partita della rassegna iridata per Nazioni tramite un'opzione di prevendita. Che però cela una serie di tranelli.

Biglietti in esclusiva, ma le partite cui assistere le decide la FIFA

Nell'offerta di due partite per il Mondiale per Club che garantiscono un tagliando ai Mondiali 2026, l'acquirente dovrà essere in grado di dimostrare di aver effettivamente assistito alle due partite della Coppa del Mondo per club, di cui ha acquistato i biglietti. Inoltre, sarebbe la FIFA stessa a scegliere per quali gare si possa acquistare il pacchetto di due tagliandi lasciando zero discrezionalità ai tifosi che finirebbero a dover assistere a match che non riguardano i loro club, del tutto disinteressati all'incontro.

L'inganno dell'offerta "Super Ticket Pack": la finale dei Mondiali costerebbe oltre 1.700 euro finali

Oltre a ciò, la FIFA avrebbe ideato un pacchetto che garantisce la possibilità di acquistare un biglietto per la finale della Coppa del Mondo 2026, ma per usufruire di questo vantaggio, il tifoso dovrà aderire all'offerta ‘Super Ticket Pack'. Che costa a iniziare da 1.780 euro e che significa acquistare venti biglietti per venti diverse partite della Coppa del Mondo per Club, ognuna in una data diversa. E anche in questo caso, solamente chi riuscirà a dimostrare in modo efficace di aver assistito a tutte le partite, potrà garantirsi un biglietto per la finale.