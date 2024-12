video suggerito

Mondiale per Club 2025, i gironi di Inter e Juventus: nerazzurri col River Plate, bianconeri col Manchester City Le avversarie di Inter e Juventus, sorteggiate nei gironi del Mondiale per Club 2025. Nerazzurri nel Gruppo E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Bianconeri nel Gruppo G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il sorteggio dei gironi di Inter e Juventus hanno finalmente conosciuto le avversarie al Mondiale per Club 2025. Nerazzurri nel Gruppo E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Bianconeri nel Gruppo G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain.

I gironi del Mondiale per Club 2025

Le squadre di Inzaghi e Motta saranno protagoniste nel trofeo che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti e che sarà trasmesso in chiaro da DAZN. A differenza delle precedenti edizioni, è stato articolato in base a un nuovo format che ricalca quello previsto per le nazionali (fase a gironi e poi quella a eliminazione diretta) in occasione della Coppa del Mondo. E il trofeo della prossima estate farà da ponte con i Mondiali 2026 ospitati da Usa, Canada e Messico.

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Club León

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Inter , Monterrey

, Monterrey Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus

Girone H: Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca.

Format e regolamento del Mondiale per Club

Le 32 squadre partecipanti sono state suddivise in 8 gironi da 4: le prime due classificate di ogni raggruppamento passano agli ottavi di finale, che danno il via alla fase a eliminazione diretta. Già indicati dalla FIFA gli accoppiamenti in tabellone che tracciano il cammino verso la sfida clou di metà luglio a New York, negli ottavi si parte così:

Parte alta

1A vs 2B

1C vs 2D

1E vs 2F

1G vs 2H

1A vs 2B 1C vs 2D 1E vs 2F 1G vs 2H Parte bassa

1B vs 2A1

D vs 2C

1F vs 2E

1H vs 2G

Definiti anche i criteri per stabilire la classifica esatta in caso di arrivo a pari punti. Si farà riferimento a: bilancio degli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti; maggior numero di gol realizzati nei match tra le squadre; differenza reti in tutte le partite; maggior numero di gol realizzati; miglior punteggio di condotta (fair-play); sorteggio.