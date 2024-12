Sorteggi Mondiale per Club LIVE, i gironi in diretta: Juve e Inter in seconda fascia, le possibili avversarie

Si tiene oggi a Miami il sorteggio del primo Mondiale per Club, manifestazione che prenderà il via per la prima volta la prossima estate e che si terrà tra giugno e luglio. L'Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus. Le squadre al via sono 32. Il format è lo stesso dei Mondiali di calcio. La Juventus giocherà sicuramente contro una squadra europea nel girone, in teoria anche il Real Madrid. Mentre l'Inter non sfiderà compagini europee nel girone. Con le squadre divise in otto gironi, le prime due passano agli ottavi e da quel momento partirà la fase a eliminazione diretta.Il sorteggio inizierà alle ore 19 italiane (le 13 in Florida) e si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN.

0

18:20 Come funziona la fase a gironi del Mondiale per Club Semplicissimo il regolamento del Mondiale per Club. Le squadre sono suddivise in otto gironi da quattro. Le prime due di ogni gruppo passa agli ottavi di finale. Dopo la fase a gironi andrà a crearsi un tabellone canonico che porterà poi le prime due a giocarsi il titolo nella finale del 13 luglio. A cura di Alessio Morra 18:10 Quali sono le squadre in prima fascia Quattro squadre europee e quattro sudamericane. La scelta è stata dettata dal ranking. Teste di serie per l'Europa sono Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco (vincitrici delle ultime quattro Champions) e il PSG. Per il SudAmerica invece tre club brasiliani: Flamengo, Palmeiras e Fluminense più il River Plate. FASCIA 1 Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense A cura di Alessio Morra 18:03 Mondiale per Club 2025 in TV e streaming gratis su DAZN DAZN ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2025, e trasmetterà in diretta TV e streaming anche il sorteggio a partire dalle ore 19. Telecronaca di Testoni e Buscaglia. Il sorteggio si potrà seguire in streaming con DAZN gratis, dunque non sarà solo riservato agli abbonati. A cura di Alessio Morra 18:02 Inter e Juve le italiane qualificate: fasce e possibili avversarie La Juventus e l'Inter sono entrambe in seconda fascia. Ma non hanno lo stesso status. In che senso? L'Inter ha la certezza di non affrontare squadre europee nel girone, la Juve no, e anzi è certa di pescare una tra Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG. L'Inter tra le teste di serie troverà una tra Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Non ci sono paletti per le avversarie delle fasce 3 e 4. A cura di Alessio Morra 18:01 Mondiale per Club 2025, le fasce del sorteggio e le squadre qualificate Le squadre qualificate per il Mondiale per Club sono 32, quelle europee sono 12, Inter e Juventus sono le squadre italiane in lizza. L'Inter e la Juventus sono in Fascia 2. I nerazzurri non affronteranno nel girone compagini europee, a differenza dei bianconeri che affronteranno una tra City, Real, Bayern e Psg. FASCIA 1 Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2 Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

FASCIA 3 Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, Wydad Casablanca, León, Boca Juniors, Botafogo

FASCIA 4 Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Esperance Tunisi, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami A cura di Alessio Morra 18:00 Dove vedere i sorteggi del Mondiale per Club 2025 in tv e diretta streaming (aggiungiamo link al pezzo) Oggi è il giorno del sorteggio dei gironi del Mondiale per Club 2025, la prima edizione di questa manifestazione che vedrà ai nastri di partenza due squadre di Serie A: l'Inter e la Juventus. L'evento si potrà seguire in diretta su DAZN, che manderà in onda l'evento gratis. Diretta anche su Inter TV e sui canali YouTube e TikTok della Juventus. Diretta anche sul canale FIFA+ disponibile solo per Smart TV. Streaming anche su Fifa.com. o A cura di Alessio Morra