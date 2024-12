video suggerito

Mondiale per club 2025, come funziona il sorteggio: regolamento, squadre partecipanti e dove vederlo Il Mondiale per Club 2025, la nuova competizione per club della FIFA, si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti: tutte le informazioni sul sorteggio, il regolamento e le squadre partecipanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Mondiale per Club 2025, la nuova competizione per club della FIFA, riunirà le migliori squadre del mondo provenienti dalle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA. Si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti.

Sono stati definiti i 12 stadi in cui si giocherà il torneo, con finale al MetLife Stadium di New York. Da Atlanta a Miami, da Orlando a Washington, nell’elenco degli impianti scelti per questa prima edizione del "Fifa Club World Cup" è presente anche il Rose Bowl di Pasadena, teatro della finale amara di Coppa del Mondo del 1994 tra Italia e Brasile.

Quali sono le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club 2025

EUROPA (12): Manchester City (vincitrice Champions 2023), Real Madrid (vincitrice Champions 2022), Chelsea (vincitrice Champions 2021), Bayern Monaco Paris Saint Germain, INTER, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, JUVENTUS, Atletico Madrid, Salisburgo.

SUDAMERICA (6): Palmeiras (vincitrice Libertadores 2021), Flamengo (vincitrice Libertadores 2022), Fluminense (vincitrice Libertadores 2023), Botafogo (vincitrice Libertadores 2024), River Plate , Boca Juniors.

AFRICA (4): Al Ahly SC (vincitrice Champions africana 2020/21 e 2022-23), Wydad AC (vincitrice Champions africana 2021/22), Espérance Sportive de Tunis (finalista della Champions africana con l'Al Ahly già qualificata), Mamelodi Sundowns.

ASIA (4): Al Hilal SFC (vincitrice Champions asiatica 2021), Urawa Red Diamonds (vincitrice Champions asiatica 2022), Al Ain (vincitrice Champions asiatica 2023/24), Ulsan.

NORD-CENTRO AMERICA (5): CF Monterrey (vincitrice Champions centro-nord americana 2021), Seattle Sounders FC (vincitrice 2022), Club León (vincitrice 2023), Pachuca (vincitrice 2024), Inter Miami.

OCEANIA (1): Auckland City FC.

Le possibili avversarie di Inter e Juventus

Tutte le squadre sono state suddivise in 4 fasce. Le italiane si trovano nella seconda, mentre nella prima ci sono le migliori 4 europee e le migliori 4 sudamericane. Nel regolamento viene spiegato che "la FIFA formerà i gruppi per la Competizione tramite teste di serie e sorteggio, tenendo conto, per quanto possibile, di fattori sportivi e geografici. Ulteriori dettagli verranno comunicati tramite circolare".

Tra i vincoli del sorteggio c'è che nessun girone potrà avere più di una squadra della stessa confederazione, Eccetto l'UEFA: quattro degli otto gironi presenteranno due club europei

Prima fascia: Manchester City (ENG), Real Madrid CF (ESP), FC Bayern München (GER), Paris Saint-Germain (FRA), CR Flamengo (BRA), SE Palmeiras (BRA), CA River Plate (ARG), Fluminense FC (BRA)

Fascia 2: Chelsea FC (ENG), Borussia Dortmund (GER), FC Internazionale Milano (ITA), FC Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), SL Benfica (POR), Juventus FC (ITA), FC Salisburgo ( AUT)

Fascia 3: Al Hilal (KSA), Ulsan HD (KOR), Al Ahly FC (EGY), Wydad AC (MAR), CF Monterrey (MEX), Club León (MEX), CA Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA )

Fascia 4: Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain FC (UAE), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Mamelodi Sundowns FC (RSA), CF Pachuca (MEX), Seattle Sounders FC (USA), Auckland City FC (NZL) ), Inter Miami CF (Stati Uniti)

Come funziona il Mondiale per Club 2025: criteri e regolamento

I club potranno presentare una lista preliminare tra 26 e 50 giocatori, di cui almeno quattro portieri. La lista definitiva può andare dai 26 ai 35 giocatori (di cui tre portieri), da scegliere tra i 50 selezionati in precedenza. Per ogni partita potranno esser convocati solo 26 giocatori (11 titolari e un massimo di 15 riserve).

Tuttavia, tra il 27 giugno e il 3 luglio 2025, i club potranno apportare le seguenti modifiche alla lista finale:

i club potranno sostituire giocatori il cui contratto è scaduto durante la competizione;

i club potranno aggiungere fino a due nuovi giocatori alla lista finale, che non conteranno nel totale massimo di 35 giocatori;

il numero totale di giocatori sostituiti o aggiunti alla lista finale ai sensi di a) e b) non potrà superare sei;

ogni giocatore sostituito o aggiunto alla lista finale dovrà essere debitamente registrato per il proprio club in conformità con il RSTP e con i regolamenti dell’associazione membro a cui il club è affiliato;

ogni giocatore sostituito o aggiunto alla lista finale sarà eleggibile per giocare nella prossima partita della Competizione solo se la modifica alla lista finale sarà notificata ufficialmente alla FIFA non meno di 48 ore prima dell’inizio della partita in questione.

Il regolamento del Mondiale per Club, il format

I 32 club partecipanti saranno suddivisi in otto gruppi da quattro squadre ciascuno e le prime due classificate di ogni girone conquisteranno l’accesso agli ottavi di finale. In caso di arrivo a pari punti, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine: maggior numero di punti nello scontro diretto; differenza reti nello scontro diretto; maggior numero di gol realizzati nello scontro diretto; differenza reti generale; maggior numero di gol realizzati in tutte le partite; miglior punteggio di condotta (minor numero di cartellini gialli e rossi); sorteggio da parte della FIFA.

La fase a eliminazione diretta (composta da ottavi, quarti, semifinale e finale) prevede partite uniche, motivo per cui non ci sarà alcun match di ritorno. Saranno ben 63 gli incontri che si disputeranno e ogni squadra avrà almeno 72 ore di riposo tra una gara e l’altra. Le partite dell’ultima giornata di ciascun girone si giocheranno in contemporanea.

Dopo la fine della fase a gruppi ci saranno tutte gare ad eliminazione diretta. Non è prevista la finale per il terzo posto per le semifinaliste perdenti. Già stabilito anche il tabellone che porta alla finale, con gli incroci degli ottavi di finale così definiti: 1A-2B, 1C-2D, 1E-2F, 1G-2H, 1B-2A, 1D-2C, 1F-2E, 1H-2G.

Dove vedere il sorteggio del Mondiale per club 2025 in tv e streaming

Il sorteggio del Mondiale per club 2025 si svolgerà giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 19:00 in Italia (13:00 ora locale) e sarà trasmesso in tutto il mondo tramite FIFA.com, FIFA+ e canali di supporto.